ETV Bharat / state

यूपी में अब सताएगी शीतलहर; शिमला से ज्यादा ठंडा बाराबंकी, 35 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट

यूपी में सताएगी शीतलहर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बीच बारिश की एंट्री ने ठंड-गलन को और बढ़ा दिया है. प्रदेश के ज्यादातर जिलों में उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रहीं हैं, जो कि अपने साथ ठंडक लेकर आ रही हैं. बारिश और हवाओं के चलने से ठंडक में अधिक वृद्धि हुई है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गुरुवार को आगरा व अलीगढ़ में हल्की बारिश हुई. बाराबंकी शिमला से भी ज्यादा ठंडा रहा. बाराबंकी में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस, जबकि शिमला 4.0 डिग्री से. पारा दर्ज किया गया. इसके अलावा गोरखपुर में भी न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया. ठंड वाले जिले. (Photo Credit; ETV Bharat) 1 जनवरी को जहां उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहा और धूप खिलने से कोल्ड डे कंडीशन से राहत मिली, वहीं 2 जनवरी को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में घना व घना से अधिक घना कोहरा छाया हुआ है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में परिवर्तन जारी है. आगामी दिनों में शीतलहर चलने की संभावना बनी हुई है. इस बार शीतलहर के दिनों की संख्या में वृद्धि होगी. इसके साथ ही 35 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है. लखनऊ में आज ऐसा रहेगा मौसम: राजधानी में गुरुवार सुबह के समय 6 से लेकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं चलती रहीं. जिससे सुबह के समय कोहरा नहीं दिखा. वहीं, सुबह करीब 7 बजे से हल्की धूप खिलने लगी, जो कि दिन के समय तेज हो गई, इससे लोगों को पिछले कई दिनों पड़ रही भीषण ठंड से राहत मिली.