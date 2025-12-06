बर्फीली हवाओं ने पचमढ़ी से ज्यादा रीवा को जमाया, ठिठुर गया मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के 19 शहरों में 10 डिग्री के नीचे पहुंचा तापमान, रीवा व राजगढ़ सबसे ठंंडे, पचमढ़ी तीसरे नंबर पर
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 6, 2025 at 8:50 AM IST|
Updated : December 6, 2025 at 8:57 AM IST
Mp Weather Update : मध्य प्रदेश में दिसंबर की शुरुआत से ही ठंड ने जोर पकड़ा हुआ है, वहीं अब हाड़ कंपा देने वाली ठंड की एंट्री हो गई है. बर्फीली हवाओं ने प्रदेश पर ऐसा असर किया है कि पचमढ़ी हिल स्टेशन से ज्यादा ठंडा रीवा हो गया है. यहां रात का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पचमढ़ी में तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रहा.
19 शहरों में 10 डिग्री के नीचे पहुंचा तापमान
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और उत्तरी हवाओं ने मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है. पिछली रात राजधानी भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर समेत 19 से ज्यादा शहरों का तापमान गोता लगाते हुए 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया. मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में वेस्टर्रन डिस्टर्बेंस की वजह से भारी बर्फबारी के आसार हैं, इसी वजह से उत्तरी हवाएं एमपी में भी ज्यादा ठंड ला रही हैं.
दिसंबर में टूटेंगे ठंड के कई रिकॉर्ड
मौसम विभाग के मुताबिक इसबार नवंबर में ही दिसंबर-जनवरी जैसे ठंड पड़ी, जिससे कई रिकॉर्ड टूटे हैं. 1941 के बाद पहली बार राजधानी भोपाल में नवंबर में इतनी तेज ठंड पड़ी. 1941 में जहां नवंबर में 6.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तामपान दर्ज किया गया था तो वहीं 17 नवंबर 2025 को यह 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग का मानना है कि अगर ठंड के ऐसे ही तेवर रहे, तो दिसंबर में भी कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो सकते हैं.
कहां कितना रहा न्यूनतम तापमान?
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर से आ रही हवाओं का सबसे ज्यादा असर ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग पर पड़ा है. वहीं पूरे प्रदेश में औसत तापमान 2 से 3 डिग्री तक नीचे गिर गया है. रीवा में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री, राजगढ़ में 6 डिग्री, पचमढ़ी में 6.7 डिग्री, चित्रकूट में 6.8 डिग्री, शिवपुरी में 7 डिग्री, उमरिया में 7.1 डिग्री, ग्वालियर में 7.5 डिग्री, नौगांव में 8.2 डिग्री, भोपाल में 8.2 डिग्री, सतना में 8.6 डिग्री, दमोह-खजुराहो में 9 डिग्री, गुना में 9.5 डिग्री, सीधी में 9.6 डिग्री, मलाजखंड में 9.7 डिग्री और जबलपुर व धार में तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा.
वहीं, इंदौर में 11 डिग्री सेल्सियस और उज्जैन में 11.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.
Cold wave warning!— India Meteorological Department (@Indiametdept) December 5, 2025
Cold wave conditions continue to grip isolated pockets of Punjab, Haryana, Chandigarh & Delhi, northwest Jharkhand, and north interior Odisha on 6th & 7th December, and over Uttar Pradesh & East Rajasthan on 6th December.
Take extra care of yourselves and… pic.twitter.com/Qq6MNlPPDL
इस बार समय से पहले इतनी ठंड क्यों?
मध्य प्रदेश में समय से पहले इतनी तेज ठंड के पीछे की वजह पहाड़ों पर बर्फबारी को बताया जा रहा है. भोपाल में सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने कहा, '' इस वर्ष उत्तरी राज्यों के पहाड़ी इलाकों में नवंबर की शुरुआत से ही बर्फबारी होने लगी थी. यही वजह है कि मध्य प्रदेश में जैसी ठंड दिसंबर के अंत और जनवरी में पड़ती थी, वैसी नवंबर से पड़ने लगी. दरअसल, उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं से ही प्रदेश में ज्यादा ठंड पड़ती है. नवंबर की शुरुआत में तेज ठंड के बाद आखिरी सप्ताह में हवा की दिशा बदलते ही तापमान बढ़ गया था, लेकिन दिसंबर में फिर ठंड ने जोर पकड़ा है.''
दिन में भी बढ़ा सर्दी का असर
मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में रात के वक्त जहां हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है, तो वहीं दिन में भी सर्दी का असर बरकरार है. शुक्रवार को नरसिंहपुर में दिन का अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस, बैतूल में 23.7 डिग्री, शिवपुरी में 24 डिग्री, धार में 24.4 डिग्री, नौगांव में 24.5 डिग्री, श्योपुर में 24.6 डिग्री और रीवा में 24.8 डिग्री रहा. वहीं बड़े शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर व ग्वालियर में भी दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस का आसपास रहा.
यह भी पढ़ें-
- ला नीना से दिसंबर-जनवरी में कांप उठेगा मध्य प्रदेश, मौसम विभाग ने बता दी तारीख
- मध्य प्रदेश में ला नीना लाएगा भीषण ठंड, मॉनसून जाते ही सक्रिय होगा ये वेदर पैटर्न
आगे कैसा रहेगा मध्य प्रदेश का मौसम?
आईएमडी के मौसम वैज्ञानिक डॉ. सुप्रीत कुमार के मुताबिक, '' 6 से 7 दिसंबर के बीच पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, झारखंड और ओड़िशा में कोल्ड चलने की संभावना है.'' ऐसे में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अगले दो दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा. उत्तरी हवाओं की गति धीमी पड़ने या दिशा बदलने तक प्रदेश में कोल्ड वेव का एहसास जारी रह सकता है.