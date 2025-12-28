ETV Bharat / state

रांची में पारा 2.5 डिग्री पर पहुंचा, कोल्ड वेव की चपेट में राजधानी और आसपास के जिले

झारखंड में अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी. जिससे दिन में भी लोगों को ठंड का अहसास हो सकता है.

cold-wave-in-jharkhand-temperatures-drop-expected-over-next-two-days
झारखंड का मौसम (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 28, 2025 at 3:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में शीतलहर चल रही है. इसकी वजह से न्यूनतम पारा तेजी से लुढ़का है. रांची का न्यूनतम पर 2.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, जो सामान्य से चार डिग्री कम है. राज्य के 14 दिनों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है. रांची में अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री दर्ज किया गया, यानी दिन में भी हल्की ठंडक बनी हुई है और पूरी तरह शुष्क मौसम रहा है.

मौसम केंद्र, रांची की 28 दिसंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार जमशेदपुर में अधिकतम 24.3 और न्यूनतम 10.5 डिग्री, डाल्टनगंज में अधिकतम 24.8 और न्यूनतम 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. बोकारो थर्मल में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री और चाईबासा में अधिकतम 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. जबकि रांची के बाद सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन पर 2.9 डिग्री सेल्सियस रहा.

Cold wave in Jharkhand temperatures drop expected over next two days
मौसम केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट (ETV BHARAT)

वहीं, बोकारो, देवघर और कोडरमा के ऑटोमेटेड वेदर स्टेशनों पर न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच रहा, जो सामान्य से नीचे है और कोल्ड वेव की स्थिति है. खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला और अन्य के स्टेशनों पर भी रात का तापमान 3 से 7 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हुआ, जिससे खुले इलाकों में पाला और तेज ठंड महसूस की जा रही है.

अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट

झारखंड के लिए जारी दैनिक बुलेटिन में कहा गया है कि अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में और 2 डिग्री तक गिरावट के बाद अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी. रांची और आसपास के लिए पांच दिन का पूर्वानुमान बताता है कि सुबह के समय कोहरा या मिस्ट रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान धीरे‑धीरे 7–10 डिग्री तक चढ़ेगा. जबकि अधिकतम 20–24 डिग्री के बीच रहने की संभावना है.

अचानक गिरे न्यूनतम तापमान और कोल्ड वेव की स्थिति को देखते हुए बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को रात और सुबह के समय विशेष सावधानी बरतने, परतदार गर्म कपड़े पहनने और खुले में देर तक न रहने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग की मानें तो फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है. इसलिए ठंडी और शुष्क हवा के कारण ठंड का असर और कड़ाके का महसूस होगा. खासकर रांची, गुमला, लोहरदगा, बोकारो और आसपास के क्षेत्र के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें: झारखंड के 12 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, गुमला में 3.6 डिग्री पहुंचा तापमान, जानिए अन्य जिलों का हाल

झारखंड में चल रही है बर्फीली हवा, गुमला का परा 2.8 डिग्री पर पहुंचा, रांची में कनकनी से लोग परेशान

झारखंड में शीतलहर से हाल बेहाल, गुमला का न्यूनतम पारा 3.9 डिग्री पहुंचा, क्रिसमस के दिन नौ जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट

TAGGED:

WEATHER
WEATHER UPDATE
JHARKHAND WEATHER TODAY
झारखंड का मौसम
WEATHER TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.