रांची में पारा 2.5 डिग्री पर पहुंचा, कोल्ड वेव की चपेट में राजधानी और आसपास के जिले

रांची: झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में शीतलहर चल रही है. इसकी वजह से न्यूनतम पारा तेजी से लुढ़का है. रांची का न्यूनतम पर 2.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, जो सामान्य से चार डिग्री कम है. राज्य के 14 दिनों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है. रांची में अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री दर्ज किया गया, यानी दिन में भी हल्की ठंडक बनी हुई है और पूरी तरह शुष्क मौसम रहा है.

मौसम केंद्र, रांची की 28 दिसंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार जमशेदपुर में अधिकतम 24.3 और न्यूनतम 10.5 डिग्री, डाल्टनगंज में अधिकतम 24.8 और न्यूनतम 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. बोकारो थर्मल में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री और चाईबासा में अधिकतम 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. जबकि रांची के बाद सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन पर 2.9 डिग्री सेल्सियस रहा.

मौसम केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट (ETV BHARAT)

वहीं, बोकारो, देवघर और कोडरमा के ऑटोमेटेड वेदर स्टेशनों पर न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच रहा, जो सामान्य से नीचे है और कोल्ड वेव की स्थिति है. खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला और अन्य के स्टेशनों पर भी रात का तापमान 3 से 7 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हुआ, जिससे खुले इलाकों में पाला और तेज ठंड महसूस की जा रही है.

अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट