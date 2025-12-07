झारखंड में सर्दी का सितम, इन जिलों का न्यूनतम पारा पहुंचा 10 डिग्री से भी नीचे
झारखंड में रात और सुबह के तापमान में गिरावट जारी है. इससे लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है.
Published : December 7, 2025 at 11:58 AM IST
रांची: झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. तापमान सामान्य से नीचे खिसक रहा है, लेकिन आसमान फिलहाल साफ है और कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई है. राज्यभर में दिन का मौसम शुष्क रहा, जबकि रात और सुबह के तापमान में गिरावट जारी है, जिससे लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है. राज्य के 10 जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है. 7 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुमला में न्यूनतम पारा 3.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है.
प्रमुख शहरों का तापमान
रांची में अधिकतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम है. जबकि न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री तक गिर गया और यह सामान्य से 2.9 डिग्री नीचे रिकॉर्ड हुआ. जमशेदपुर में दिन का पारा 26.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से करीब 2 डिग्री कम है.
वहीं, रात का तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से एक डिग्री कम है. बोकारो थर्मल में अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री और न्यूनतम 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. दोनों ही सामान्य से नीचे रहे, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में भी सिहरन भरी सुबह रही.
सबसे गर्म-सबसे ठंडा स्थान
रिपोर्ट के अनुसार आज झारखंड में सबसे अधिक अधिकतम तापमान चाईबासा में 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो राज्य का सबसे गर्म पॉकेट बना. इसके विपरीत, सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला स्वचालित मौसम केंद्र पर मात्र 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जिससे यहां कड़ाके की ठंड का अहसास हुआ और लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा. राज्य में कहीं भी धुंध या कोहरे से विजिबिलिटी पर अधिक असर दर्ज नहीं हुआ, केवल जमशेदपुर में न्यूनतम दृष्टि 1500 मीटर तक सीमित रही, जो विमानन और सड़क यातायात के लिए सामान्य रूप से सुरक्षित मानी जा रही है.
कई जिलों में तापमान सामान्य से नीचे रहा
बोकारो, देवघर, गुमला, लोहरदगा, लातेहार और अन्य स्वचालित मौसम केंद्रों पर भी तापमान सामान्य से नीचे झुका हुआ है, जिससे ग्रामीण इलाकों में रात के समय शीतलहर जैसी परिस्थितियां महसूस की जा रही हैं. गुमला का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री, लोहरदगा में 6.8 डिग्री और लातेहार में 7.6 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जो पहाड़ी और वन क्षेत्रों में तेज ठंड की तस्वीर पेश करता है. उत्तर भारत में सक्रिय ठंडी हवाओं के चलते राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान और नीचे जा सकता है. ऐसे में विभाग ने सुबह–शाम खुले में निकलने पर विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और रोगियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है.
