झारखंड में कड़ाके की ठंड जारी, गुमला में पारा 2.8 डिग्री तक लुढ़का, चाईबासा सबसे गर्म

जमशेदपुर में दिन का तापमान 25.6 डिग्री और रात का 11.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. डाल्टनगंज में अधिकतम 26.2 डिग्री और न्यूनतम 4.9 डिग्री रहा. बोकारो थर्मल में अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री और न्यूनतम 7.1 डिग्री दर्ज हुआ. चाईबासा राज्य का सबसे गर्म इलाका रहा. जहां अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री और न्यूनतम 10.2 डिग्री दर्ज किया गया.

रांची: झारखंड में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है. भारत मौसम विज्ञान विभाग, रांची द्वारा 11 जनवरी को सुबह 8:30 बजे तक दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है. राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम रहा. जबकि न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री रहा.

अन्य जिलों की बात करें तो देवघर में 24.7 और 7.9 डिग्री, कोडरमा में 22.9 और 8.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ. गुमला में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री दर्ज किया गया. जबकि अधिकतम तापमान 23.0 डिग्री रहा. हजारीबाग में 22.1 और 4.8 डिग्री, खूंटी में 24.0 और 5.6 डिग्री, लातेहार में 17.7 और 10.8 डिग्री, लोहरदगा में 21.5 और 6.7 डिग्री, पाकुड़ में 24.2 और 8.1 डिग्री, रांची एयरपोर्ट क्षेत्र में 21.2 और 8.3 डिग्री, सरायकेला में 26.9 और 9.4 डिग्री और सिमडेगा में 24.7 और 7.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

आगे कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कहीं भी बारिश नहीं हुई है. देवघर में घना कोहरा छाया रहा. जबकि बोकारो थर्मल और गुमला में शीतलहर की स्थिति बनी रही. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो से तीन दिनों तक झारखंड में ठंड का असर बना रहेगा। रात के तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है, जिससे सुबह के समय कोहरा और बढ़ सकता है. उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण शीतलहर की स्थिति कुछ जिलों में जारी रहने की संभावना है. फिलहाल राज्य में बारिश के कोई आसार नहीं हैं और मौसम शुष्क बना रहेगा.

