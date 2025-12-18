ETV Bharat / state

झारखंड का पारा लुढ़का, रांची, गुमला और लातेहार में पड़ रही है हाड़ कंपाने वाली सर्दी, विजिबिलिटी भी घटी

झारखंड के मौसम में लगातार बदलाव जारी है. यहां कई जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा.

cold-wave-in-jharkhand-minimum-temperatures-dropping-in-ranchi-including-many-districts
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 18, 2025 at 11:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: रांची समेत झारखंड के ज्यादातर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है. सर्द हवाओं ने जन जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है. बेघरों को रात काटनी मुश्किल हो रही है. हालांकि जिला प्रशासन के स्तर पर जगह-जगह अलाव की व्यवस्था की गई है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन का पारा सामान्य के आसपास रहा है. लेकिन रात होते ही 1 से 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में कमी आई है, जिसकी वजह से सिहरन महसूस हो रही है.

कुल नौ जिलों में न्यूनतम पर 10 डिग्री के नीचे

मौसम केंद्र, रांची की ओर से 18 जनवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक रांची का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. जो पूरे राज्य में सबसे कम रहा है. हालांकि 17 दिसंबर की तुलना में 24 घंटे के भीतर रांची के न्यूनतम तापमान में 0.7 डिग्री का इजाफा हुआ है. इसके अलावा डाल्टनगंज, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा और सिमडेगा में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे रहा है. रांची के बाद गुमला में सबसे कम पारा 6.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. वहीं, लातेहार में न्यूनतम पारा 7.7 डिग्री रहा है.

cold wave in Jharkhand minimum temperatures dropping in Ranchi including many districts
मौसम विभाग द्वारा जारी वेदर रिपोर्ट (ETV BHARAT)

लातेहार का अधिकतम पारा सबसे कम

रांची के अधिकतम पारा 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो सामान्य से करीब डेढ़ डिग्री कम है. हालांकि जमशेदपुर में पारा 25.7 डिग्री तक पहुंचा है, जो सामान्य से थोड़ा ज्यादा है. वहां दोपहर के वक्त हल्की गर्माहट महसूस की जा रही है. डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री रहा है. जबकि बोकारो और चाईबासा का पारा 23 डिग्री से 27 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हुआ है. लातेहार एक मात्र जिला है, जहां का अधिकतम पारा 18.6 डिग्री रहा है. वहां दिन के वक्त भी सिहरन महसूस की जा रही है.

झारखंड के ज्यादातर जिलों में सुबह के वक्त मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिल रहा है. इसकी वजह से खासकर रांची में विमान सेवा पर असर पड़ रहा है. कई फ्लाइट विलंब से पहुंची है. हैदराबाद की फ्लाइट को कल कोलकाता डायवर्ट करना पड़ा था. रांची में विजिबिलिटी 500 मीटर है. वहीं, देवघर की विजिबिलिटी 400 मीटर और जमशेदपुर की 700 मीटर रही है.

ये भी पढ़ें: झारखंड में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, रांची का तापमान लुढ़का, कई जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे

झारखंड में सताने लगी है सर्दी , रांची का न्यूनतम पारा 6 डिग्री पहुंचा, ठंड के मामले में गुमला दूसरे पायदान पर

झारखंड में बढ़ी रात की सर्दी, कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे, अगले कुछ दिन शुष्क ठंड का अनुमान

TAGGED:

WEATHER TODAY
WEATHER FORECAST
झारखंड का मौसम
RANCHI WEATHER
JHARKHAND WEATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.