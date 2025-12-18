ETV Bharat / state

झारखंड का पारा लुढ़का, रांची, गुमला और लातेहार में पड़ रही है हाड़ कंपाने वाली सर्दी, विजिबिलिटी भी घटी

रांची: रांची समेत झारखंड के ज्यादातर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है. सर्द हवाओं ने जन जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है. बेघरों को रात काटनी मुश्किल हो रही है. हालांकि जिला प्रशासन के स्तर पर जगह-जगह अलाव की व्यवस्था की गई है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन का पारा सामान्य के आसपास रहा है. लेकिन रात होते ही 1 से 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में कमी आई है, जिसकी वजह से सिहरन महसूस हो रही है.

कुल नौ जिलों में न्यूनतम पर 10 डिग्री के नीचे

मौसम केंद्र, रांची की ओर से 18 जनवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक रांची का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. जो पूरे राज्य में सबसे कम रहा है. हालांकि 17 दिसंबर की तुलना में 24 घंटे के भीतर रांची के न्यूनतम तापमान में 0.7 डिग्री का इजाफा हुआ है. इसके अलावा डाल्टनगंज, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा और सिमडेगा में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे रहा है. रांची के बाद गुमला में सबसे कम पारा 6.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. वहीं, लातेहार में न्यूनतम पारा 7.7 डिग्री रहा है.

मौसम विभाग द्वारा जारी वेदर रिपोर्ट (ETV BHARAT)

लातेहार का अधिकतम पारा सबसे कम