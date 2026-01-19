ETV Bharat / state

शीतलहर का असर, रांची में KG से 6 तक की कक्षाएं 9 बजे के बाद होंगी संचालित

रांची: झारखंड में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है. बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए स्कूली बच्चों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची के निर्देशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया गया है.

केजी से क्लास 6 तक के संचालन समय में बदलाव

इसके तहत रांची जिला अंतर्गत संचालित सभी निजी एवं केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा केजी से कक्षा 6वीं तक की कक्षाओं का संचालन सुबह 9 बजे के बाद ही किया जाएगा. यह आदेश दिनांक 19 जनवरी 2026 (सोमवार) से 24 जनवरी 2026 (शनिवार) तक प्रभावी रहेगा.

प्रशासन का कहना है कि शीतलहर और अत्यधिक ठंड की स्थिति में छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है. सुबह के समय ठंड अधिक होने के कारण बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और अभिभावकों को भी राहत मिल सके.

जिला प्रशासन ने सभी निजी एवं केन्द्रीय विद्यालयों के प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें. विद्यालयों को अपनी समय-सारिणी में आवश्यक परिवर्तन करते हुए कक्षाओं का संचालन निर्धारित समय के अनुसार करना होगा. साथ ही विद्यालय प्रबंधन को अभिभावकों को समय परिवर्तन की सूचना समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी