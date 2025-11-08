हरियाणा का रोहतक सबसे ज्यादा प्रदूषित, 7.6 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान, जानें अपने शहरों का हाल
Haryana Weather Update: पहाड़ों में बर्फबारी का असर हरियाणा में देखने को मिल रहा है. न्यूनततम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है.
Published : November 8, 2025 at 10:52 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में ठंड दस्तक दे चुकी है. एक तरफ रात के तापमान में गिरावट जारी है, तो वहीं दिन का तापमान 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है. जिसके चलते दिन और रात के तापमान में अंतर बड़ा हो गया है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दो दिनों तक हरियाणा का मौसम शुष्क रहेगा. पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते दिन का तापमान भी कम होने की उम्मीद है.
हरियाणा का न्यूनतम तापमान: बीते 2 घंटों में हरियाणा का न्यूनतम तापमान महेंद्रगढ़ में 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये सामान्य से 2.4 डिग्री कम रहा. बीते दिन के मुकाबले ये 0.8 डिग्री कम रहा. इसके अलावा सिरसा, करनाल और सोनीपत में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के कम रहा है. सिरसा में 9.2, करनाल में 9.5 और सोनीपत में 9.7 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया.
हरियाणा का अधिकतम तापमान: हरियाणा में दिन के वक्त अभी भी गर्मी का अहसास हो रहा है. बीते 24 घंटों में हरियाणा का अधिकतम तापमान पलवल, कुरुक्षेत्र और करनाल में संयुक्त रूप से 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. ये सामान्य के आसपास है, लेकिन बीते दिन के मुकाबले अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है. फिलहाल हरियाणा में दिन और रात के तापमान में अंतर ज्यादा हो गया है. यहां दिन का तापमान 29 डिग्री से ऊपर तो रात का तापमान 7.6 डिग्री बना हुआ है.
हरियाणा मौसम अपडेट: मौसम विभाग ने दावा किया है आने वाले दिनों में हरियाणा में दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है. पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी से मौसम में तेजी से बदलाव की संभावना है. फिलहाल हरियाणा में कोहरे ने दस्तक नहीं दी है. अभी सूबे में सुबह और शाम की ठंड बनी हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. जिसके चलते ठंड में इजाफा होने की उम्मीद है. फिलहाल हरियाणा में बारिश की कोई संभावना नहीं है.
हरियाणा में वायु प्रदूषण: हरियाणा में वायु प्रदूषण की बात करें, तो हवा की गुणवत्ता दिवाली के बार से खराब की श्रेणी में बनी हुई है. कुछ शहरों में ये गंभीर श्रेणी में बनी हुई है. शनिवार यानी 7 नवंबर 2025 को अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 दर्ज किया गया. इसके अलावा बहादुरगढ़ का 333, बल्लभगढ़ का 125, भिवानी का 258, चंडीगढ़ का 139, चरखी दादरी का 276, दिल्ली का 339, फरीदाबाद का 254, फतेहाबाद का 291, गुरुग्राम का 220, हिसार का 150, जींद का 299, कैथल का 293, करनाल का 256, कुरुक्षेत्र 254, मानेसर का 281, नारनौल का 216, पलवल का 125, पंचकूला का 182, पानीपत का 234, रोहतक का 361, सिरसा का 249, सोनीपत का 251 और यमुनानगर का एक्यूआई 243 दर्ज किया गया.
क्या है एक्यूआई? एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की शुद्धता को मापने का पैमाना है. एयर क्वॉलिटी इंडेक्स जब 0-50 होता है तो इसे 'अच्छी' श्रेणी में माना जाता है. 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'अत्यंत खराब', 400-500 को 'गंभीर' और 500 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स को 'बेहद गंभीर' माना जाता है.
