हरियाणा में आज छाए रहेंगे बादल, 1.5 तापमान के साथ सबसे ठंडा जिला रहा भिवानी, इस दिन से होगा बारिश का आगाज

हरियाणा में आज से कवरट लेगा मौसम. बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना हैं. न्यूनतम तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी के आसार हैं.

हरियाणा में आज छाए रहेंगे बादल
हरियाणा में आज छाए रहेंगे बादल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 17, 2026 at 7:23 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में शीतलहर और धुंध का प्रकोप जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक 17 जनवरी यानी आज से मौसम में हल्का बदलाव होगा. कई इलाकों में बादल छाए रहने के आसार हैं. वहीं, न्यूनतम तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी की संभावना है. अलग-अलग स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है. सुबह और शाम के समय कोहरे का असर रहेगा. दोपहर में धूप खिलने के बाद लोगों को ठंड से राहत जरूर मिल सकती है.

कब बदलेगा मौसम: मौसम विभाग के मुताबिक, 19 जनवरी तक मौसम शुष्क बना रहेगा. कुछ स्थानों पर कोहरा छा सकता है. हालांकि 19 जनवरी को एक-दो जगह हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन इसका असर सीमित रहेगा. न्यूनतम तापमान में भी 2-4 डिग्री तक तापमान बढ़ने के आसार हैं. 19-20 जनवरी के बाद बारिश की संभावना जताई गई है. हालांकि 17-18 जनवरी को भी हल्की बूंदाबांदी की संभावना है. इसके बाद प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर बारिश के आसार हैं.

भिवानी सबसे ठंडा जिला: हरियाणा में शुक्रवार को भिवानी में न्यूनतम तापमान सबसे कम 1.5 डिग्री दर्ज किया गया था. न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई. लेकिन राज्य का औसतन तापमान अब भी सामान्य से 2.1 डिग्री कम बना हुआ है.

चंडीगढ़ वेदर अपडेट: चंडीगढ़ मौसम की बात करें तो यहां कोहरे का असर थोड़ा धीमा हो गया है. शुक्रवार को दोपहर में धूप खिलने के बाद ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है. वहीं, शनिवार को भी मौसम में बदलाव होगा. हल्की धुंध के साथ दोपहर के समय धूप खिलेगी. शीतलहर में भी थोड़ी सी कमी आई है. जिसके चलते ठंड पहले से थोड़ी सी कम हो गई है. यहां शनिवार सुबह पारा 10 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है.

