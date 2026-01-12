ETV Bharat / state

बर्फीली हवाओं से कांप रहा हरियाणा, अधिकतम तापमान 5 डिग्री से नीचे लुढ़का, मौसम विभाग ने वाहन चालकों को दी सलाह

हरियाणा में ठंड का थर्ड डिग्री टॉर्चर जारी है. सोमवार सुबह लोगों को घनी धुंध और शीतलहर का सामना करना पड़ा. यातायात भी प्रभावित.

हरियाणा में बर्फीली हवाओं और धुंध का अलर्ट
हरियाणा में बर्फीली हवाओं और धुंध का अलर्ट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 12, 2026 at 7:34 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में प्रचंड ठंड और घने कोहरे का दौर जारी है. मौसम विभाग ने आज, सोमवार को प्रदेश के कई इलाकों में शीत लहर और घने कोहरे की चेतावनी दी है. इसमें लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है. सोमवार सुबह से ही कई जिलों में घना कोहरा छाया है. प्रदेश के अन्य क्षेत्रों भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार आदि जिलों में भी घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है.

नारनौल में टेंपरेचर डाउन: मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को प्रदेश में नारनौल सबसे ठंडा रहा. दिन के समय यहां तापमान 12.8 डिग्री और रात का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. हालांकि सोनीपत समेत कई जिलों में धूप निकली, लेकिन ठंडी हवा ने कंपकपी भी छुड़ाई.

मैदानी इलाकों में बढ़ी ठिठुरन: मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी होने की वजह से प्रदेश में ठंड बढ़ती जा रही है. इससे न केवल रात के समय, बल्कि दिन के समय भी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है. जिसकी वजह से लोगों को दिन व रात हाड़ कंपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है. इन दिनों हरियाणा में ठंड का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है. राज्य के सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है.

चंडीगढ़ वेदर: वहीं, चंडीगढ़ मौसम की बात करें तो सोमवार सुबह 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. शहर में शीतलहर और घनी धुंध से सोमवार सुबह की शुरुआत हुई. सुबह 7.15 के बाद भी घना अंधेरा छाया रहा. इन दिनों लोग हाड कंपा देने वाली सर्दी का सामना कर रहे हैं. रविवार को शहर में हल्की धूप खिली रही, हालांकि बर्फीली हवाओं के चलते ठंड में कोई कमी नहीं देखी गई.

मौसम विभाग की सलाह: घनी धुंध के चलते यातायात प्रभावित हो सकता है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि विमान सेवाओं पर, रेल यातायात और सड़क यातायात पर भी प्रभाव पड़ सकता है. हीटर चलाते समय वेंटिलेशन का भी ध्यान रखें ताकि जहरीली गैस से बचाव हो सके. पर्याप्त मात्रा में गर्म और तरल पदार्थ का सेवन करें. फॉग में ड्राइविंग से बचें और धीमी गति में सावधानी के साथ वाहन चलाएं.

