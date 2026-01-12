ETV Bharat / state

बर्फीली हवाओं से कांप रहा हरियाणा, अधिकतम तापमान 5 डिग्री से नीचे लुढ़का, मौसम विभाग ने वाहन चालकों को दी सलाह

चंडीगढ़: हरियाणा में प्रचंड ठंड और घने कोहरे का दौर जारी है. मौसम विभाग ने आज, सोमवार को प्रदेश के कई इलाकों में शीत लहर और घने कोहरे की चेतावनी दी है. इसमें लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है. सोमवार सुबह से ही कई जिलों में घना कोहरा छाया है. प्रदेश के अन्य क्षेत्रों भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार आदि जिलों में भी घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है.

नारनौल में टेंपरेचर डाउन: मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को प्रदेश में नारनौल सबसे ठंडा रहा. दिन के समय यहां तापमान 12.8 डिग्री और रात का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. हालांकि सोनीपत समेत कई जिलों में धूप निकली, लेकिन ठंडी हवा ने कंपकपी भी छुड़ाई.

मैदानी इलाकों में बढ़ी ठिठुरन: मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी होने की वजह से प्रदेश में ठंड बढ़ती जा रही है. इससे न केवल रात के समय, बल्कि दिन के समय भी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है. जिसकी वजह से लोगों को दिन व रात हाड़ कंपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है. इन दिनों हरियाणा में ठंड का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है. राज्य के सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है.