ETV Bharat / state

हरियाणा में प्रचंड ठंड का कहर, हिसार में 0.2 डिग्री तक लुढ़का पारा, मौसम विभाग ने 14 जिलों में जारी किया कोहरे का अलर्ट

हरियाणा में प्रचंड जाड़े का कहर ( Etv Bharat )