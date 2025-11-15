ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में कोल्ड वेव रहेगी जारी, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में चलेगी शीतलहर: मौसम विभाग

छत्तीसगढ़ में जारी रहेगा शीतलहर: मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले तीन दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर जारी रहेगा. उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री पर पहुंच गया है. बात अगर दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ की करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है.

रायपुर: नवंबर के प्रथम सप्ताह से ही छत्तीसगढ़ में ठंड ने दस्तक दे दी है. छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिम की ओर से शुष्क और ठंडी हवाएं आ रही है जिसके कारण पूरे प्रदेश में मौसम में ठंडक बनी हुई है. उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में पिछले कुछ दिनों से शीत लहर भी चल रही है. इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था.

छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने क्या कहा ?: मौसम वैज्ञानिक बीके चिन्धालोरे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिम से शुष्क और ठंडी हवाएं राजस्थान और पंजाब से आ रही है. जिसकी वजह से प्रदेश में ठंडकता बनी हुई है. उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री पर पहुंच गया है. पूरे संभाग के जिले में शीतलहर चल रहा है. आने वाले तीन दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी.

छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी सर्दी (ETV BHARAT)

दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कुछ जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना है. इस तरह की स्थिति अगले तीन दिनों तक बने रहने की संभावना है. उसके बाद प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक वृद्धि होने के आसार हैं. दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री के करीब दर्ज किया जा रहा है- बीके चिन्धालोरे, मौसम वैज्ञानिक, रायपुर

20 नवंबर के बाद हल्की बारिश के आसार: दक्षिण छत्तीसगढ़ और रायपुर संभाग के जिलों में शीत लहर जैसी कोई स्थिति नहीं है. बारिश को लेकर अभी तक कोई भी सिस्टम नहीं बना है. 21 और 22 नवंबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर और बस्तर के कुछ जगहों पर हल्के बादल छाए रहने के साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है.

मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर (ETV BHARAT)

शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के शहरों का तापमान कितना रहा, जानिए