बिहार में ठंड के कारण इन जिलों में स्कूल बंद, शिक्षकों को आना जरूरी

दरभंगा: बिहार में ठंड के कारण कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. कई जिलों में स्कूल के समय में बदलाव किया गया है. दरभंगा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी सहित वर्ग आठ तक के स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया है. जिले में 22 दिसंबर तक इन्हें बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है. इस दौरान पठन-पाठन का काम नहीं होगा.

बिहार में ठंड का असर: विगत दो दिन से लगातार जिले में ठंड में बढ़ोतरी के साथ कोहरा बढ़ रहा है. इस कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. शहर से लेकर गांवों तक देखें तो सुबह और शाम के वक्त में कोहरा और ठंड से लोग घरों के अंदर ही नजर आ रहे हैं. बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.

सीनियर छात्रों के लिए समय बदला: इसको देखते हुए दरभंगा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र जारी कर निजी और सरकारी विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों को 22 दिसंबर तक बंद किया गया है. 8वीं से ऊपर की कक्षाओं को सुबह 9:00 बजे से लेकर दिन के 3:30 बजे के बीच सावधानी के साथ चलाने के लिए कहा गया है.