'शमशान घाट में बढ़ने लगी शवों की संख्या..' बिहार में ठंड का सितम

बीमारियों में बढ़ोतरी: बता दें कि ठंड के कारण बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है. खासकर बुजुर्ग को ठंड से ज्यादा परेशानी हो रही है. जो बीमार होते हैं, उनकी दिक्कते बढ़ जाती है. गंभीर बीमारी से ग्रसित बुजुर्गों की मौत भी हो जाती है.

"कड़ाके की ठंड के वजह से बुजुर्ग लोग ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं. दीघा घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचने वालों की संख्या 3 से 4 गुना अधिक हो चुकी है. अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ता है." -उदित नारंग, परिजन

अंतिम संस्कार के लिए इंतजार: एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उदित नारंग पहुंचे. उन्होंने कहा कि कहा कि दीघा घाट पर अंतिम संस्कार के लिए आने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है. लोगों को दो से तीन घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है. मरने वाले अधिकतर लोग 60 साल से अधिक उम्र के हैं.

"जब से ठंड का प्रकोप शुरू हुआ है तब से हर रोज 25 से अधिक शव दीघा घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे हैं." -सुनील कुमार, नगर निगम पदाधिकारी

शवों की संख्या में तीन गुना बढ़ोतरी: दीघा घाट पर मौजूद नगर निगम के पदाधिकारी सुनील कुमार बताते हैं कि सामान्य दिनों में 10 से 15 शवों को अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता था. ठंड के कारण यह संख्या बढ़कर 25 से अधिक हो चुकी है. कमोबेश यही स्थिति पटना के गुल्बी घाट पर भी देखी जा रही है. लोगों को अंतिम संस्कार के लिए दो से तीन घंटे इंतजार करना पड़ रहा है.

पटना: बिहार में ठंड बढ़ने के साथ ही शमशान घाट में शवों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है. ग्राउंड रिपोर्ट में ईटीवी भारत ने पटना के दीघा शमशान घाट का जायला लिया. सोमवार को सुबह 11 से 12 बजे तक एक घंटे में करीब 20 शव को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया.

2019-23 तक मौत: हालांकि इस साल अभी तक ठंड से मौत का विभागीय आंकड़ा नहीं आया है. लेकिन पिछले 2019 से 2023 तक एनसीआरबी के अनुसार देश में 3639 लोगों की मौत ठंड के कारण हुई है. बिहार में यह आंकड़ा 589 के आसपास रहा है.

राज्य में ठंड से मौत का आंकड़ा: बिहार सरकार की संस्था आईएमडी के मुताबिक साल 2019 में राज्य में ठंड से 131 लोगों की मौत हुई थी. साल 2020 में ठंड से 54 लोगों की मौत दर्ज की गई. साल 2021 में 102 लोगों की मौत ठंड के वजह से हुई थी. आईएमडी ने 2022 के बाद ठंड से मौत का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया.

बुजुर्गों को विशेष ऐतिहात बरतने की जरूरत: पटना के गार्डिनर अस्पताल के निदेशक और प्रख्यात चिकित्सक डॉ. मनोज कुमार सिन्हा का कहना है कि जिस तरीके की ठंड बिहार में पड़ रही है, ऐसी स्थिति में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ऐतिहात बरतने की जरूरत है. बुजुर्गों को सुबह घर से निकलने से परहेज करना चाहिए. अगर निकलते भी हैं तो तीन चार कपड़े पहन कर निकलें. सुबह खाली पेट ज्यादा देर तक न रहे.

"सुबह टहलने के लिए सबेरे नहीं निकलना चाहिए. जब हल्की धूप आ जाए तभी निकालना चाहिए. बहुत ज्यादा एक बार में भोजन करने की जरूरत नहीं है. थोड़ा-थोड़ा भोजन करना चाहिए. जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले. 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक की संभावना अधिक रहती है." -डॉ मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, गार्डिनर अस्पताल

जन-जीवन प्रभावित: राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. दिसंबर माह की ठंड ने पूरी तरह जन-जीवन को प्रभावित किया है. बर्फीली हवा और वातावरण में सिहरन की वजह से लोग बाग घर से निकलने से परहेज कर रहे हैं. पछुआ हवाओं के कारण कनकनी काफी बढ़ गई है.

तापमान में गिरावट: सोमवार को राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहा. उच्चतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा. तापमान में अंतर की वजह से वातावरण में नामी अधिक पाई जा रही है. बर्फीली हवा ने तापमान को निचले स्तर पर ला दिया है. 19 दिसंबर के बाद से स्थिति लगातार बेकाबू होती दिख रही है. फिलहाल बिहार वासियों के लिये राहत की उम्मीद नहीं है.

छाए रहता है घना कोहरा: कनकनी और कोल्ड डे की स्थिति बिहार के अधिकतर जिलों में महसूस की जा रही है. पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे गिर गया है. सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहता है. पिछले चार दिनों से सूर्य के दर्शन भी लोगों को नहीं हुए.

ठंड के कारण स्कूल बंद: विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है. कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही हैं और कई फ्लाइट्स को रद्द या डाइवर्ट करना पड़ रहा है. बच्चों को ठंड से बचाने के लिए पटना सहित कई जिलों में प्रशासन ने 8वीं या 10वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद कर दिया है.

