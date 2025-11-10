ETV Bharat / state

सर्दी की दस्तक : नवंबर के पहले पखवाड़े में ही पारा तेजी से लुढ़का, जानिए सबसे ठंडा और गर्म इलाका...

प्रदेश में पारे में गिरावट के साथ ही शीतलहर की दस्तक महसूस हुई. माउंट आबू में आग जलाकर ठंड से बचते दिखे लोग.

People warming themselves by a bonfire in Mount Abu
माउंट आबू में अलाव तापते लोग (ETV Bharat Sirohi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 10, 2025 at 12:20 PM IST

जयपुर: राजस्थान में सर्दी ने दस्तक दे दी. बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहा. दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिला. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पूर्वी राजस्थान का फतेहपुर इस सीजन का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक है.

सुबह की हवा में ठिठुरन: पूर्वी राजस्थान के जिलों में सर्द हवाओं का असर तेज हो गया. अजमेर में अधिकतम तापमान 29.7 और न्यूनतम 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. भीलवाड़ा में न्यूनतम 11.6, सीकर में 11.4 और कोटा में 14 डिग्री दर्ज किया गया. जयपुर में अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है. फतेहपुर, सीकर, चूरू और झुंझुनू जैसे इलाकों में सुबह ठंडी हवाओं के कारण लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है.

फतेहपुर सबसे ठंडा: शेखावाटी क्षेत्र के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है. सुबह कोहरे और ठंडी हवाओं ने लोगों को घरों में दुबके रहने पर मजबूर कर दिया. स्थानीय लोगों ने कहा कि सुबह-सुबह बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और लोग अब अलाव का सहारा लेने लगे हैं.

पश्चिमी राजस्थान में दिन गर्म, रातें ठंडी: राज्य के पश्चिमी जिलों में दिन का तापमान अब भी ऊंचा बना है, लेकिन रातें तेजी से ठंडी हो रही है. बाड़मेर में अधिकतम तापमान 33.6, जैसलमेर में 31.7 और जोधपुर में 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. नागौर में न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री दर्ज हुआ, जो क्षेत्र में रात के तापमान में गिरावट का संकेत है. बीकानेर में आर्द्रता का स्तर 42 प्रतिशत तक दर्ज किया गया, जो शुष्क मौसम का संकेत है. पाली, सांचोर और जालोर में भी मौसम पूरी तरह शुष्क बना है.

शीतलहर का अलर्ट : राजस्थान में सर्द हवा के चलते ठिठुरन बढ़ गई है. मौसम विभाग जयपुर ने जयपुर, अजमेर, भरतपुर और आसपास के इलाकों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा. रात का तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है. माउंट आबू में न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, जबकि फतेहपुर, सीकर और चूरू में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है.

लोगों ने निकाले गर्म कपड़े: सर्दी के बढ़ते असर के साथ ही लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं. ऊनी वस्त्रों की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है. छोटे बच्चों और बुजुर्गों ने सर्दी से बचाव के इंतजाम शुरू कर दिए. हालांकि युवा वर्ग अब भी हल्के कपड़ों में ही घूमता नजर आ रहा है. सुबह ठंडी हवाओं से कंपकंपी छूटती है, जबकि दिन में तेज धूप के कारण राहत मिलती है.

बारिश की संभावना नहीं: मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाएं अगले कुछ दिन जारी रहेंगी. प्रदेश में अगले सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, तापमान में हल्की गिरावट के साथ सर्दी की तीव्रता और बढ़ सकती है. विभाग ने किसानों और यात्रियों को सुबह और देर रात यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है.

माउंट आबू में हल्का कोहरा: सिरोही जिले के माउंट आबू में सर्दी का असर तेजी से बढ़ने लगा है. सोमवार को यहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि अधिकतम 25 डिग्री दर्ज किया गया. मौसम में आई ठंडक ने हिल स्टेशन को सर्दी के रंग में रंग दिया. सुबह और देर शाम सर्द हवा के साथ ठिठुरन महसूस की जा रही है. स्थानीय लोग ठंड से बचने को अलाव का सहारा भी ले रहे हैं. पर्यटक गर्म कपड़ों और ऊनी जैकेटों में नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पारे में और गिरावट की संभावना जताई है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में दिसंबर की शुरुआत तक तापमान 0 डिग्री तक जा सकता है. मौसम में बदलाव से लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है. पर्यटन व्यवसायियों के लिए यह मौसम राहत भरा है. बड़ी संख्या में सर्दी का आनंद लेने वाले पर्यटक माउंट आबू आते हैं.

पर्यटकों की रौनक: सुबह आबू की घाटियों और झीलों के आसपास हल्का कोहरा छाने लगा है. नक्की झील, गुरु शिखर और हनीमून पॉइंट जैसे पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है. ठंडी हवा के बीच लोग चाय की चुस्कियों और गर्म पकवानों का आनंद ले रहे हैं. स्थानीय बाजारों में भी सर्दी के कपड़ों और हैंडग्लव्स की बिक्री बढ़ी है. लगातार गिरते पारे के चलते स्थानीय निवासियों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है. सुबह लोग देर से घरों से बाहर निकल रहे हैं. कई इलाकों में सुबह के स्कूलों के समय में परिवर्तन पर विचार किया जा रहा है.

