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हरियाणा में पहाड़ों पर बर्फबारी का दिख रहा असर, बढ़ी ठंड, तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट

कल से बारिश की संभावना: मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो 20 मार्च को हरियाणा के अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है. इस दौरान गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं. इसके अलावा, राज्य में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं.

चंडीगढ़: हरियाणा में इस वक्त ठंड में बढ़ोतरी महसूस की जा रही है, विशेषकर सुबह और शाम के समय. इसके पीछे पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर है. मौसम विभाग के अनुसार, बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट आई है. इसके साथ ही, 19 मार्च से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे अगले कुछ दिनों में बारिश और ओलावृष्टि का सामना करना पड़ सकता है.

तापमान में गिरावट का असर: हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट आई है. राज्य का औसत अधिकतम तापमान पिछले दिन की तुलना में 0.3°C गिरकर सामान्य के करीब पहुंच गया है. हालांकि, राज्य के कई हिस्सों में तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है. उदाहरण के तौर पर, नारनौल में तापमान सामान्य से 5.8°C नीचे गिरा, जबकि गुरुग्राम, पलवल और अंबाला में भी तापमान 29°C से 32°C के बीच रहा.

न्यूनतम तापमान में भी गिरावट: राज्य में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखी गई है. औसतन, राज्य का न्यूनतम तापमान कल की तुलना में 1.7°C गिरा है, जो सामान्य से 2°C कम है. सबसे ठंडा स्थान सिरसा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 10.3°C पर पहुंच गया. हिसार में भी तापमान सामान्य से 4.8°C नीचे गिरकर 11.0°C तक पहुंच गया.

हल्की ठिठुरन महसूस की गई: तापमान में आई गिरावट के कारण हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में रात और सुबह के समय हल्की ठिठुरन महसूस की गई. हालांकि, पिछले 24 घंटों में राज्य के किसी भी हिस्से में वर्षा नहीं हुई है, लेकिन आगामी दिनों में मौसम में बदलाव की संभावना जताई जा रही है.

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