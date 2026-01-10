ETV Bharat / state

हिमाचल में कड़ाके की ठंड का कहर, माइनस 30 डिग्री तक पहुंचा तापमान, लाहौल में जमे नदी-नाले

लाहौल-स्पीति के कुकुम सेरी क्षेत्र में शाम के समय तापमान माइनस 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है. वहीं स्पीति घाटी में हालात और भी कठोर हैं, जहां तापमान माइनस 20 से माइनस 30 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है. इतनी ठंड में प्राकृतिक जल स्रोत पूरी तरह जम गए हैं. घरों तक पहुंचने वाली पानी की पाइप लाइनें भी रोजाना जम रही हैं, जिससे लोगों को पेयजल के लिए नदी-नालों का सहारा लेना पड़ रहा है.

लाहौल-स्पीति जिले में लगातार गिरते तापमान का सीधा असर प्राकृतिक जल स्रोतों पर देखने को मिल रहा है. घाटी के कई इलाकों में नदी-नाले पूरी तरह जम चुके हैं. शाम के समय तापमान माइनस में पहुंचने के कारण पानी बर्फ में तब्दील हो जा रहा है. इससे न केवल पेयजल संकट गहराया है, बल्कि रोजमर्रा के कामकाज में भी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में शीतलहर ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है. कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है. खासकर जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में हालात और भी कठोर हैं. यहां शाम ढलते ही तापमान माइनस में पहुंच जा रहा है, जिससे नदी-नाले जम चुके हैं और सड़कों पर ब्लैक आइस की समस्या बढ़ गई है. इससे न केवल स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं, बल्कि पर्यटकों और वाहन चालकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है. प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं.

भीषण ठंड के कारण घाटी के लोगों को जम चुकी बर्फ तोड़कर पानी निकालना पड़ रहा है. कई गांवों में लोग नदी और नालों तक पहुंचकर बर्फ की मोटी परत हटाकर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं. इस स्थिति ने बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. ठंड के कारण कृषि कार्य भी पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं, जिससे किसान और बागवानों की चिंता बढ़ गई है. हालांकि लाहौल घाटी में इस बार बर्फबारी न के बराबर हुई है, लेकिन इसके बावजूद ठंड का असर कम नहीं हुआ है. बर्फबारी कम होने से लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन लगातार माइनस तापमान ने हालात और कठिन बना दिए हैं. कड़ाके की ठंड के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है.

नदी-नालों से दूर रहें पर्यटक

सावधान! नदी-नालों से दूर रहें पर्यटक

पर्यटन नगरी मनाली से रोजाना बड़ी संख्या में वाहन सीसू और कोकसर की ओर जा रहे हैं. सैलानी बर्फीले नजारों का आनंद लेने इन इलाकों का रुख कर रहे हैं. लेकिन ठंड के कारण जमे नदी-नाले अब पर्यटकों के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं. बीते दिनों कोकसर में चंद्रा नदी पर कुछ युवक फोटो खींचने के लिए चढ़ गए थे. नदी का एक हिस्सा जमी बर्फ से ढका हुआ था, जो अचानक टूट गई और दो युवक उसमें फंस गए. गनीमत यह रही कि स्थानीय लोगों ने समय रहते घटना को देख लिया और दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने सैलानियों से नदी-नालों के किनारे न जाने की अपील तेज कर दी है. प्रशासन का कहना है कि जमी बर्फ कभी भी टूट सकती है, जिससे जान का खतरा बढ़ जाता है.

ब्लैक आइस से सड़कों पर बढ़ी फिसलन

मनाली के सोलंग नाला से आगे और अटल टनल के आसपास सड़कों पर जमी ब्लैक आइस वाहन चालकों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. सुबह और शाम के समय सड़कें बेहद फिसलन भरी हो जाती हैं. कई जगह सामान्य वाहन तो दूर, फोर बाई फोर वाहन भी फिसलते नजर आ रहे हैं. इसी कारण प्रशासन ने सुबह 10 बजे के बाद ही वाहनों को अटल टनल की ओर भेजने का फैसला लिया है. मनाली के टैक्सी चालक संजू बाबा और रोशन लाल का कहना है कि ब्लैक आइस से निपटने के लिए कई जगह सड़कों पर नमक डाला जा रहा है, लेकिन कुछ हिस्सों में ब्लैक आइस का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है. इससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. यही कारण है कि अधिकतर चालक सुबह 10 बजे के बाद ही अटल टनल पार कर लाहौल की ओर जाते हैं और शाम 3 बजे से पहले मनाली लौट आते हैं.

ब्लैक आइस से सड़कों पर बढ़ी फिसलन

पुलिस प्रशासन की लोगों से अपील

डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस की टीमें लगातार वाहन चालकों और सैलानियों को ब्लैक आइस और जमे नदी-नालों के खतरों के बारे में जागरूक कर रही हैं. लोगों से अपील की जा रही है कि वे नदी-नालों के किनारे न जाएं और सफर के दौरान सावधानी बरतें. कुल मिलाकर लाहौल घाटी में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. जमे नदी-नाले, पेयजल संकट और ब्लैक आइस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

