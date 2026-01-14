ETV Bharat / state

मकर संक्रांति पर हरियाणा में शीतलहर का कहर, धुंध, पाला और ठंड से कांपे लोग, कई जिलों में अलर्ट

चंडीगढ़/ हिसार: हरियाणा में कड़ाके की ठंड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. मकर संक्रांति के दिन भी राज्य के कई हिस्से शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में रहे. मौसम विभाग ने सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखीदादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. सुबह और रात के समय ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सुबह-सुबह धुंध की चादर: वहीं, बुधवार सुबह जींद, कैथल, सोनीपत, हिसार, भिवानी, झज्जर और सिरसा में घनी धुंध छाई रही. कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़कों पर वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी. धुंध के कारण सुबह के समय जनजीवन धीमा नजर आया और स्कूल जाने वाले बच्चों व दफ्तर जाने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी. तापमान में तेज गिरावट दर्ज: पिछले 24 घंटों के दौरान हरियाणा के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. राज्य का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 3.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा. पलवल में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि करनाल में दिन का तापमान मात्र 10.0 डिग्री सेल्सियस तक सिमट गया.