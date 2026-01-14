ETV Bharat / state

मकर संक्रांति पर हरियाणा में शीतलहर का कहर, धुंध, पाला और ठंड से कांपे लोग, कई जिलों में अलर्ट

मकर संक्रांति पर हरियाणा में शीतलहर का कहर देखने को मिला. इसके साथ ही कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा.

MAKAR SANKRANTI HARYANA WEATHER
मकर संक्रांति पर हरियाणा में शीतलहर का कहर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 14, 2026 at 10:12 AM IST

3 Min Read
चंडीगढ़/ हिसार: हरियाणा में कड़ाके की ठंड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. मकर संक्रांति के दिन भी राज्य के कई हिस्से शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में रहे. मौसम विभाग ने सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखीदादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. सुबह और रात के समय ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

सुबह-सुबह धुंध की चादर: वहीं, बुधवार सुबह जींद, कैथल, सोनीपत, हिसार, भिवानी, झज्जर और सिरसा में घनी धुंध छाई रही. कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़कों पर वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी. धुंध के कारण सुबह के समय जनजीवन धीमा नजर आया और स्कूल जाने वाले बच्चों व दफ्तर जाने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी.

तापमान में तेज गिरावट दर्ज: पिछले 24 घंटों के दौरान हरियाणा के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. राज्य का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 3.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा. पलवल में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि करनाल में दिन का तापमान मात्र 10.0 डिग्री सेल्सियस तक सिमट गया.

जानें अगले चार दिन कैसा रहेगा मौसम: मौसम विभाग की मानें तो 15 और 16 जनवरी को कोहरे और शीतलहर का असर कुछ कम हो सकता है, लेकिन कई इलाकों में घना कोहरा बना रहेगा. 17 जनवरी को मौसम शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि सुबह के समय धुंध छा सकती है. 18 और 19 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है.

धुंध, पाला और ठंड से कांपे लोग (Etv Bharat)

मौसम विशेषज्ञ की चेतावनी: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ के अनुसार 16 जनवरी तक मौसम सामान्यतः सूखा रहेगा. इस दौरान ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे रात का तापमान और गिर सकता है. दक्षिण और पश्चिमी हरियाणा में पाला पड़ने की भी आशंका है. 19 जनवरी के बाद बारिश से ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है.

हिसार में सीजन की सबसे ठंडी रात: वहीं, हिसार में सोमवार रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस रहा. सोनीपत में 1.4 और नारनौल में 1.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ. उत्तरी बर्फीली हवाओं के चलते कई जिलों में पाला जम गया है.दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे बना हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

किसानों के लिए विशेष सलाह: कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को पाले से फसलों की सुरक्षा के लिए हल्की सिंचाई करने और नाजुक पौधों को पॉलीथीन या घास-फूस से ढकने की सलाह दी है. बागवानी फसलों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है.

