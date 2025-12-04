ETV Bharat / state

वेदर अपडेट : राजस्थान में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, 7 शहरों में पारा 5 डिग्री तक पहुंचा

मौसम विभाग राजस्थान ( file photo )

जयपुर: प्रदेश में दिसंबर के शुरुआती दिनों से ही ठंड ने दस्तक दे दी है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान दोनों ही हिस्सों में न्यूनतम तापमान तेजी से गिर रहा है. कई जिलों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जबकि कुछ इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से कम रहा. खास तौर पर बीते 24 घंटे से पहाड़ी इलाकों से आने वाली सर्द हवाओं से प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. बीती रात 6 शहरों में 5 डिग्री या इससे नीचे दर्ज हुआ. वहीं फतेहपुर और लूणकरणसर में रात का पारा 5 डिग्री से नीचे पहुंचने से ठिठुरन बढ़ गई है. प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के साथ ही बुधवार रात को सात शहरों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया. फतेहपुर और लूणकरणसर सबसे अधिक ठंडे रहे, वहीं सीकर, नागौर, चूरू, दौसा और अलवर में भी तापमान में कमी देखी गई. बुधवार को प्रदेश में फतेहपुर सबसे सर्द रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.02 डिग्री सेल्सियस रहा. सीकर में 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जो सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है, दर्ज हुआ. शेखावाटी के अन्य शहरों की बात करें तो चूरू में 4.7, पिलानी में कल रात का तापमान 5.8 और झुंझुनू में 6.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. इन इलाकों में बर्फीली हवा चलने से धूप बेअसर हो गई है और जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों और किसानों को सुबह-शाम विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. अगले दो दिन तक शीत लहर का असर बना रहेगा. पढ़ें: सर्दियों में बच्चों को बीमारियों और सर्दी-जुकाम से बचाने के लिए जरूर करें ये काम