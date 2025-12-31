ETV Bharat / state

झारखंड में शीतलहर के बीच साल 2025 की विदाई, नरम गुलाबी धूप करेगी नए साल का स्वागत

रांची: झारखंड में साल के आखिरी दिन चार जिलों रांची, गुमला, खूंटी और लोहरदगा में शीतलहर जैसी स्थिति है. राज्य के 14 जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है. साल के पहले दिन से न्यूनतम तापमान में सुधार की संभावना जताई गई है. लिहाजा, 1 जनवरी का आगाज नरम गुलाबी धूप के साथ होगा. हालांकि राज्य के दक्षिण-पूर्वी और उत्तरी भागों में सुबह के वक्त कहीं-कहीं घना कोहरा देखने को मिल सकता है.

गुमला का न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री पहुंचा

मौसम केंद्र, रांची की ओर से 31 दिसंबर को जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुमला जिला में सबसे कम पर तापमान रिकॉर्ड हुआ है. यहां का न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री चला गया. जबकि हजारीबाग में 4.5 डिग्री, लोहरदगा में 5.1 डिग्री, डाल्टनगंज में 5.1 डिग्री और खूंटी में 5.2 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा.‌ कुल 14 जिले हैं, जहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी नीचे है.

मौसम केंद्र रांची द्वारा जारी रिपोर्ट (Etv Bharat)

रांची का न्यूनतम पर 7.0 डिग्री रिकॉर्ड हुआ. इसके अलावा बोकारो में 6.1 डिग्री ,पाकुड़ में 6.3 डिग्री, देवघर में 6.3 डिग्री, सिमडेगा में भी 6.3 डिग्री, सरायकेला में 7.7 डिग्री, कोडरमा में 7.9 डिग्री, चाईबासा में 8.18 डिग्री और जमशेदपुर में 9.00 डिग्री पर तापमान पहुंच गया है.