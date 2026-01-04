हरियाणा में सर्दी के तीखे तेवर, घनी धुंध और शीतलहर से और लुढ़केगा पारा, फसलों पर धुंध का पॉजिटिव इंपेक्ट

ETV Bharat / state

हरियाणा एनसीआर में शीतलहर और धुंध का दोहरा असर देखने को मिल रहा है. दिन-रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 4, 2026 at 10:30 AM IST

भिवानी/चंडीगढ़: हरियाणा NCR में शीतलहर और धुंध ने लोगों को मुश्किलें बढ़ा दी है. हल्की बारिश के बाद सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट देखी जा रही है. मौसम विभाग के मुताबिक घनी धुंध और शीतलहर के कारण रात का पारा 6 डिग्री तक गिरने की संभावना है. आगामी 4-5 दिनों में घनी धुंध देखने को मिल सकती है. फिलहाल दिन के समय तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम है तो न्यूनतम तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

आज की रात और गिरेगा पारा: मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी रविवार रात से एनसीआर का तापमान और भी ज्यादा गिर सकता है. आज की रात और ज्यादा सर्द होने वाली है. घनी धुंध के चलते दिन और रात का पारा गिरा गिरेगा और कड़ाके की सर्दी रहने वाली है. 9 जनवरी तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, हालांकि धूप कम रहेगी.

फसलों के लिए मौसम वरदान: मौसम विशेषज्ञ डॉ. देवीलाल ने बताया कि "भले ही हल्की बरसात हुई है, लेकिन ये बारिश गेहूं और सरसों के लिए वरदान है. फसलों पर जमी धूल बारिश से धुलने की वजह से फसलों की ग्रोथ अच्छी होती है. इस बारिश का फसलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा".

4-5 दिन घनी धुंध: मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि "अभी धुंध और ज्यादा रहेगी. हालांकि इसके बाद किसान भाईयों को फसलों में बीमारी के प्रति सजग रहने की भी सलाह दी गई है. 4-5 दिन धुंध के बाद जब मौसम साफ रहेगा तो धूप निकलने पर समय-समय पर फसलों की देखभाल करना जरूरी हो जाएगा. यदि फसलों में बीमारी के लक्षण दिखाई दें, तो कृषि विशेषज्ञों से संपर्क कर समय पर फसलों को खराब होने से रोकें".

चंडीगढ़ में बढ़ी कंपकंपी: वहीं, चंडीगढ़ मौसम की बात करें तो शहर में बर्फीली हवाओं से कंपकंपी बढ़ गई है. मौसम विभाग ने तीन दिन तक कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. सुबह और रात के समय विजिबिलिटी काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है. जिसका असर सड़क और हवाई यातायात पर भी पड़ रहा है. चंडीगढ़ में शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3.8 डिग्री कम दर्ज किया गया और यह 14.4 डिग्री सेल्सियस पर सिमट गया, जबकि न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रहा.

