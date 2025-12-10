ETV Bharat / state

उत्तर से आ रही हवाओं ने बढ़ाई ठंड, कई जिलों में शीत लहर का अलर्ट

छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटों के लिए शीत लहर का यलो अलर्ट जारी किया गया है.

Cold wave alert
उत्तर से आ रही हवाओं ने बढ़ाई ठंड (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 10, 2025 at 7:11 PM IST

रायपुर : रायपुर सहित पूरे प्रदेश में पिछले 5 दिनों से ठंड बढ़ी हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग के सभी जिलों में अगले 48 घंटे तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा. मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में शीतलहर जारी है,जो 48 घंटे तक बने रहने की संभावना है. 48 घंटे के बाद ठंड में थोड़ी कमी आ सकती है. इस दौरान न्यूनतम तापमान लगभग एक से तीन डिग्री तक बढ़ने की उम्मीद है. छत्तीसगढ़ में उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाओं का आगमन होने की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है. यह स्थिति अगले 48 घंटे तक बने रहने के बाद अगले चार दिनों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री तक बढ़ेगी.




उत्तरी हवाओं ने छत्तीसगढ़ में बढ़ाई ठंड
मौसम वैज्ञानिक सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि उत्तर से शुष्क और ठंडी हवा आने की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ गई है. अगले 48 घंटे तक उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में शीतलहर रहेगा. उसके बाद अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री तक वृद्धि होगी. जिसकी वजह से ठंड में थोड़ी कमी आएगी.
मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 5 दिनों से छत्तीसगढ़ में ठंड पड़ रही है. उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री के करीब पहुंच गया है.

उत्तर से आ रही हवाओं ने बढ़ाई ठंड (Etv Bharat)

मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के करीब पहुंच गया है. वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री दर्ज किया जा रहा है. रायपुर के माना की बात करें तो न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री पर पहुंच गया है. माना में भी शीतलहर का प्रभाव दिखाई दे रहा है. राजधानी रायपुर के आउटर के इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप चल रहा है. शीत लहर को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसमें उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग के सभी जिले शामिल है- सुनील कुमार गुप्ता, मौसम वैज्ञानिक



मंगलवार को शहरों का तापमान (डिग्री सेल्सियस )

शहरअधिकतम न्यूनतम
रायपुर 29.8 12.3
माना एयरपोर्ट28.58.4
बिलासपुर 2910.4
पेंड्रा रोड 26 10.6
अंबिकापुर26.7 5.3
जगदलपुर 29.02 9.9
दुर्ग 30.98.9
राजनांदगांव29 9.5

48 घंटे तक शीतलहर चलने को लेकर जारी किया गया येलो अलर्ट

अगले 48 घंटे के लिए जारी किए गए अलर्ट में प्रदेश के गौरेला पेंड्रा मरवाही, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, बलरामपुर, कबीरधाम, मुंगेली, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, राजनंदगांव, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बालोद और कोरबा के एक दो स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है.

