छत्तीसगढ़ के कई शहरों में शीतलहर का अलर्ट, बलरामपुर रहा सबसे ज्यादा ठंडा

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट आने से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. मंगलवार को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान बलरामपुर में 2.6 डिग्री दर्ज किया गया है. वही अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री के करीब पहुंच गया है. मौसम विभाग की माने तो 8 जनवरी तक मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में घना कोहरा के साथ ही शीतलहर चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. छत्तीसगढ़ में उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाओं का आगमन हो रहा है जिसकी वजह से भी मौसम ठंडा हो गया है.





छत्तीसगढ़ के कई शहरों में चलेगी शीत लहर



मौसम वैज्ञानिक एसके अवस्थी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में उत्तर से शुष्क और ठंडी हवा आने के साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है. उन्होंने बताया कि 8 जनवरी तक उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में घना कोहरा छाए रहने के साथ ही शीतलहर चलने की संभावना है. इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है. यह स्थिति 8 जनवरी तक बनी रहेगी. 8 जनवरी के बाद प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.