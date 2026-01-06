छत्तीसगढ़ के कई शहरों में शीतलहर का अलर्ट, बलरामपुर रहा सबसे ज्यादा ठंडा
छत्तीसगढ़ के मौसम में उत्तर से आ रही हवाओं ने पारा गिरा दिया है.जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर का अलर्ट है.
रायपुर : छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट आने से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. मंगलवार को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान बलरामपुर में 2.6 डिग्री दर्ज किया गया है. वही अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री के करीब पहुंच गया है. मौसम विभाग की माने तो 8 जनवरी तक मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में घना कोहरा के साथ ही शीतलहर चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. छत्तीसगढ़ में उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाओं का आगमन हो रहा है जिसकी वजह से भी मौसम ठंडा हो गया है.
छत्तीसगढ़ के कई शहरों में चलेगी शीत लहर
मौसम वैज्ञानिक एसके अवस्थी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में उत्तर से शुष्क और ठंडी हवा आने के साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है. उन्होंने बताया कि 8 जनवरी तक उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में घना कोहरा छाए रहने के साथ ही शीतलहर चलने की संभावना है. इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है. यह स्थिति 8 जनवरी तक बनी रहेगी. 8 जनवरी के बाद प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.
मंगलवार को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान बलरामपुर में 2.6 डिग्री दर्ज किया गया है. वही अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 3.8 के करीब पहुंच गया है. आज की स्थिति में उत्तर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक पहुंच गया है. मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के करीब पहुंच गया है. वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से लेकर 12 डिग्री के करीब चल रहा है- एसके अवस्थी, मौसम वैज्ञानिक
मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 6 जनवरी से 7 जनवरी तक शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं.
|सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, राजनादगांव, दुर्ग, बालोद, कबीरधाम, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और बेमेतरा जिले के एक दो स्थानों पर शीत लहर चलने की संभावना है.
मंगलवार को छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों के तापमान
- रायपुर का अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री न्यूनतम तापमान 11 डिग्री
- माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री न्यूनतम तापमान 7 डिग्री
- बिलासपुर का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री
- पेंड्रा रोड का अधिकतम तापमान 22 डिग्री न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री
- अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 20.9 डिग्री न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री
- जगदलपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री
- दुर्ग का अधिकतम तापमान 26.02 डिग्री न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री
- राजनादगांव का अधिकतम तापमान 27 डिग्री न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री
छत्तीसगढ़ में वैसे तो हल्की और गुलाबी ठंड की शुरुआत नवंबर के महीने से हो चुकी हैं. लेकिन जनवरी के पहले सप्ताह से ही ठंड बढ़ गई है. बढ़ी हुई ठंड का असर प्रदेश के बड़े शहरों में देखने को मिल रहा है.
