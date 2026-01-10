ETV Bharat / state

झारखंड के खूंटी का पारा और लुढ़का, तापमान 1.4 डिग्री रिकॉर्ड, रांची और गुमला में शीतलहर की चेतावनी

झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. खूंटी और गुमला का तापमान 2 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है.

Published : January 10, 2026 at 1:32 PM IST

रांची: झारखंड के खूंटी में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है. उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने से पिछले 24 घंटे के भीतर पारा 0.1 डिग्री लुढ़ककर 1.4 डिग्री पर पहुंच गया है. मौसम केंद्र के मुताबिक 4.0 डिग्री तक के तापमान को शीतलहर की श्रेणी में रखा जाता है. अगर पारा 2.0 डिग्री से से नीचे चला जाता है तो अत्यधिक शीतलहर कहा जाता है. आने वाले दिनों में सुबह के वक्त कोहरा और धुंध के बाद दिन में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है.

इन जिलों में ठंड से हाल है बेहाल

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक खूंटी के बाद सबसे ज्यादा ठंड गुमला में पड़ रही है. यहां का तापमान 1.5 डिग्री पर पहुंच गया है. इसके बाद डाल्टनगंज में 3.5 डिग्री, पश्चिमी सिंहभूम में 3.4 डिग्री और हजारीबाग में 3.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. बोकारो में 4.2 डिग्री, पाकुड़ में 6.1 डिग्री, रांची में 6.4 डिग्री, कोडरमा में 6.6 डिग्री, देवघर में 7.1 डिग्री, जमशेदपुर में 8.0 डिग्री, लातेहार में 8.0 डिग्री और लोहरदगा में 10.0 डिग्री तापमान रहा है.

अधिकतम तापमान में कमी दर्ज

मौसम केंद्र, रांची की ओर से 10 जनवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक जिलों के अधिकतम तापमान में कमी दर्ज हुई है. सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में 26.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. वहीं, सरायकेला में 25.4 डिग्री और पूर्वी सिंहभूम में 25.0 डिग्री रहा है. शेष सभी जिलों का अधिकतम पारा 25.0 डिग्री के नीचे चला गया है. दिन के वक्त लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग और रांची में सिहरन महसूस की जा रही है. क्योंकि लातेहार का अधिकतम तापमान 15.4 डिग्री पर पहुंच गया है. इसके अलावा लोहरदगा में 18.3 डिग्री, हजारीबाग में 19.3 डिग्री और रांची में 19.2 डिग्री रहा है.

खूंटी के अलावा रांची और गुमला में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, पिछले 24 घंटों में डाल्टनगंज, चाईबासा, बोकारो, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग और खूंटी में शीतलहर देखने को मिला है. इन जिलों में कड़ाके की सर्दी की वजह से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है. शाम होते ही लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं. मौसम केंद्र ने भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.

