हरियाणा में शीतलहर का अलर्ट, हवा संग बढ़ी ठिठुरन, इन 9 शहरों में हवा भी हुई जहरीली
हरियाणा के 7 जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम से जुड़ी अधिक जानकारी से लिए आगे पढ़ें...
Published : November 12, 2025 at 9:21 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है. नवंबर के पहले पखवाड़े में ही ठंड ने दस्तक दे दी है. पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद चल रही उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है. राज्य में रात का पारा तेजी से गिर रहा है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है. मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक शीतलहर चलने का यलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, हवा की रफ्तार के साथ प्रदूषण भी बढ़ गया है- प्रदेश के नौ शहरों की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है.
नारनौल सबसे ठंडा: मौसम विभाग की मानें तो मंगलवार को नारनौल का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सीजन का सबसे कम तापमान है. हिसार, गुरुग्राम, करनाल, महेंद्रगढ़ और नारनौल में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है. वहीं, रोहतक, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत, सोनीपत और सिरसा में तापमान 10 से 10.5 डिग्री के बीच दर्ज किया गया.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 11-11-2025 pic.twitter.com/8IcfyxfpRM— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) November 11, 2025
7 जिलों में शीतलहर का यलो अलर्ट: IMD ने हरियाणा के राजस्थान से सटे 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है. इन सात जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी शामिल है. इन इलाकों में अगले पांच दिनों तक तापमान में और गिरावट की संभावना जताई गई है. सुबह और शाम के समय घनी धुंध छाने लगी है, जिससे दृश्यता पर असर पड़ रहा है.
15 नवंबर तक मौसम रहेगा खुश्क: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "राज्य में 15 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा से हल्की से मध्यम गति की हवाएं चलती रहेंगी. दिन के समय तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन रात में ठंडक बनी रहेगी.
9 शहरों में हवा हुई जहरीली: हरियाणा में ठंड के साथ-साथ प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ा है. हरियाणा के नौ शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘खतरनाक’ श्रेणी में पहुंच गया है. इसमें अधिकांश जिले एनसीआर से जुड़े हैं. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया है. इस चरण के तहत, सड़क, रेलवे और एयरपोर्ट जैसी आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर सभी निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लगा दी गई है. प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों को सड़कों की मशीनों से सफाई और पानी के छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं, ताकि धूल और स्मॉग पर काबू पाया जा सके.
