हरियाणा के 7 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, 5.6 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान, जानें अपने शहर का हाल

Cold wave Alert in Haryana: मौसम विभाग ने हरियाणा में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है.

Cold wave Alert in Haryana
Cold wave Alert in Haryana (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 2, 2025 at 8:48 AM IST

2 Min Read
चंडीगढ़: मौसम विभाग ने हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है. बर्फीली हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. कई जिलों में पाला जमने की स्थिति बनी है.

हरियाणा मौसम अपडेट: मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि "उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में विशेषकर हरियाणा पर देखने को मिल रहा है. इलाके में लगातार बर्फीली हवाओं से पारा लुढ़क रहा लगा है. कुछ स्थानों पर रात का तापमान सीजन के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है. दिसंबर महीने की शुरुआत हाड़ कंपा देने वाली सूखी ठंड से हुई है."

हरियाणा का तापमान: 2 दिसंबर को हरियाणा का न्यूनतम तापमान महेंद्रगढ़ में 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम रहा. 1 दिसंबर के मुकाबले ये 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा. हरियाणा के सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ चुका है. इसके अलावा चंडीगढ़ का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री दर्ज किया गया. ये सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा.

हरियाणा में कोहरे की दस्तक: मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हरियाणा में मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा. पहले पखवाड़े में बारिश की संभावना नहीं है. आने वाले दिनों में केवल कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी जारी रहेगी. जिससे सम्पूर्ण इलाके में केवल तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी. कुल मिलाकर हरियाणा में शीतलहर और पाला जमने की गतिविधियों की संभावना है.

बारिश की संभावना नहीं: दिसंबर महीने के दूसरे पखवाड़े में बारिश की संभावना बन रही है. पहले पखवाड़े में रात्रि तापमान सामान्य से नीचे जबकि दिन के तापमान सामान्य के आसपास बने रहेंगे. पहले पखवाड़े में कोहरा की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेगी, केवल सूखी ठंड और शीतलहर की गतिविधियों की संभावना है.

