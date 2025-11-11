ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में शीत लहर का अलर्ट जारी, कई शहरों में तेजी से गिरा पारा

छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम शुरू हो चुका है. तेजी से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है.

Chhattisgarh Meteorological Department
छत्तीसगढ़ मौसम विभाग (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 11, 2025 at 3:32 PM IST

3 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ में सर्दी की शुरुआत के साथ अब ठंड बढ़ने लगी है. बीते चार दिनों से उत्तर से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं की वजह से मौसम एकदम बदल गया है. अब लोगों को सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास भी होने लगा है. न्यूनतम तापमान में आई गिरावट ने गर्म कपड़ों की याद दिला दी है.

सरगुजा में तेजी से लुढ़का पारा: उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री के करीब पहुंच गया है. उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक शीतलहर चलने को लेकर यलो अलर्ट भी जारी किया है. उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में बीते चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 5 डिग्री नीचे चला गया है. जिसकी वजह से सर्दी और ठंड का एहसास होने लगा है.

छत्तीसगढ़ की मौसम वैज्ञानिक का बयान (ETV BHARAT)

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट: मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ के ऊपर से उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाएं चल रही है जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. पिछले चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है. न्यूनतम तापमान उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में सामान्य से 5 डिग्री तक गिर गया है.

Meteorological Centre Raipur Chhattisgarh
मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर छत्तीसगढ़ (ETV BHARAT)

उत्तर छत्तीसगढ़ यानि सरगुजा संभाग के जिलों में शीतलहर जारी है. ऐसी स्थिति अगले 5 दिनों तक बने रहने की संभावना है. उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर शीत लहर चलने की संभावना है. इसका सबसे ज्यादा असर सरगुजा संभाग में देखने को मिलेगा. बिलासपुर और दुर्ग संभाग के एक-दो स्थानों पर शीत लहर चलने की संभावना बनी हुई है- गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक, रायपुर

बिलासपुर और दुर्ग संभाग में शीतलहर की आशंका: न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की वजह से बिलासपुर और दुर्ग संभाग के एक दो स्थानों पर शीत लहर चने की संभावना बनी हुई है. इसके साथ ही बात अगर दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग की करें तो वहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब है. आने वाले दो दिनों के दौरान बस्तर संभाग में एक से दो डिग्री की न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है. लेकिन शीतलहर चलने जैसी स्थिति दक्षिण छत्तीसगढ़ में नहीं बनी है.

Chhattisgarh Meteorological Department Office
छत्तीसगढ़ मौसम विभाग का दफ्तर (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ में मौसम हुआ सर्द: सरगुजा संभाग में न्यूनतम तापमान 7 से लेकर 9 डिग्री के करीब पहुंच गया है. मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री के आसपास चल रहा है. दक्षिण छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है. मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी तरह के परिवर्तन होने की संभावना नहीं है.

