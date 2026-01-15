ETV Bharat / state

झारखंड के गुमला में फ्रीजिंग प्वाइंट के करीब पहुंचा पारा, सभी जिलों में लुढ़का न्यूनतम तापमान, शीतलहर से जनजीवन प्रभावित

रांची: झारखंड में सर्दी का सितम जारी है. तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच एक बार फिर पारा लुढ़क गया है. शीतलहर चल रही है. तेज सर्द हवा ने जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. लोग ठिठुर रहे हैं. धूप से हटते ही कंपकंपी होने का अहसास होने लगता है. 24 घंटे के भीतर गुमला के न्यूनतम पारा में 1.0 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है. खूंटी में भी ठंड से लोगों का हाल-बेहाल है. मौसम केंद्र और रांची जिला प्रशासन ने ऐसे हालात में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.

0.8 डिग्री पर पहुंचा गुमला का न्यूनतम पारा

गुमला और खूंटी में हाड़ कंपाने की ठंड पड़ रही है. गुमला का न्यूनतम पारा 0.8 डिग्री पर पहुंच गया है. यहां फ्रीजिंग प्वाइंट वाली नौबत आ गई है. 14 जनवरी को भी गुमला सबसे सर्द जिलों में शामिल था. तब न्यूनतम पारा 1.8 डिग्री था. इससे पहले 9 जनवरी को खूंटी में न्यूनतम पारा 1.5 डिग्री गया था. इसकी वजह से कुछ समय के लिए ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होने लगीं थी. गुमला में जगह-जगह लोग अलाव तापते नजर आ रहे हैं.

सभी जिलों का न्यूनतम पारा लुढ़का

उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलने से तापमान में कमी आई है. गुमला के बाद खूंटी का न्यूनतम पारा 2.7 डिग्री पर पहुंच गया है. इसके बाद सबसे ज्यादा सर्दी डाल्टनगंज में रिकॉर्ड हुई है. यहां का पारा 3.7 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है.

इन जिलों में न्यूनतम तापमान