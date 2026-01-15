ETV Bharat / state

झारखंड के गुमला में फ्रीजिंग प्वाइंट के करीब पहुंचा पारा, सभी जिलों में लुढ़का न्यूनतम तापमान, शीतलहर से जनजीवन प्रभावित

झारखंड में शीतलहर का दौर जारी है. जिसके चलते गुमला में फ्रीजिंग प्वाइंट के करीब पारा पहुंच गया है.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 15, 2026 at 1:42 PM IST

3 Min Read
रांची: झारखंड में सर्दी का सितम जारी है. तापमान में उतार-चढ़ाव के बीच एक बार फिर पारा लुढ़क गया है. शीतलहर चल रही है. तेज सर्द हवा ने जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. लोग ठिठुर रहे हैं. धूप से हटते ही कंपकंपी होने का अहसास होने लगता है. 24 घंटे के भीतर गुमला के न्यूनतम पारा में 1.0 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है. खूंटी में भी ठंड से लोगों का हाल-बेहाल है. मौसम केंद्र और रांची जिला प्रशासन ने ऐसे हालात में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.

0.8 डिग्री पर पहुंचा गुमला का न्यूनतम पारा

गुमला और खूंटी में हाड़ कंपाने की ठंड पड़ रही है. गुमला का न्यूनतम पारा 0.8 डिग्री पर पहुंच गया है. यहां फ्रीजिंग प्वाइंट वाली नौबत आ गई है. 14 जनवरी को भी गुमला सबसे सर्द जिलों में शामिल था. तब न्यूनतम पारा 1.8 डिग्री था. इससे पहले 9 जनवरी को खूंटी में न्यूनतम पारा 1.5 डिग्री गया था. इसकी वजह से कुछ समय के लिए ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होने लगीं थी. गुमला में जगह-जगह लोग अलाव तापते नजर आ रहे हैं.

सभी जिलों का न्यूनतम पारा लुढ़का

उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलने से तापमान में कमी आई है. गुमला के बाद खूंटी का न्यूनतम पारा 2.7 डिग्री पर पहुंच गया है. इसके बाद सबसे ज्यादा सर्दी डाल्टनगंज में रिकॉर्ड हुई है. यहां का पारा 3.7 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है.

इन जिलों में न्यूनतम तापमान

#जिला न्यूनतम तापमान
1बोकारो 4.9 डिग्री सेल्सियस
2हजारीबाग 5.2 डिग्री सेल्सियस
3सिमडेगा5.2 डिग्री सेल्सियस
4लोहरदगा6.0 डिग्री सेल्सियस
5सरायकेला6.1 डिग्री सेल्सियस
6लातेहार6.9 डिग्री सेल्सियस
7चाईबासा 7.8 डिग्री सेल्सियस
8कोडरमा7.8 डिग्री सेल्सियस
9देवघर 8.1 डिग्री सेल्सियस
10रांची9.0 डिग्री सेल्सियस
11जमशेदपुर 9.3 डिग्री सेल्सियस
12पाकुड़10.0 डिग्री सेल्सियस

अधिकतम तापमान में सुधार से राहत

मौसम केंद्र के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक पारा चाईबासा में 28.0 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है जबकि अधिकतम पारा सबसे कम लातेहार में 17.8 डिग्री रहा है. पूरे झारखंड में लातेहार एकमात्र ऐसा जिला है, यहां का अधिकतम पारा 20 डिग्री के नीचे चला गया है. इसकी वजह से दिनभर सिहरन से लोग परेशान हैं. प्रमुख शहरों की बात करें तो रांची का अधिकतम पारा 22.2 डिग्री, जमशेदपुर का 25.2 डिग्री, बोकारो का 23.5 डिग्री, डाल्टनगंज का 25.6 डिग्री, धनबाद का 23.0 डिग्री, दुमका का 24.0 डिग्री और देवघर का 24.2 डिग्री रहा है.

13 जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी

मौसम केंद्र के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में गुमला, खूंटी, बोकारो, डाल्टनगंज और चाईबासा में शीतलहर देखने को मिली है. इस बीच रांची में सुबह से ही तेज उत्तर-पश्चिमी हवा के चलने से कंपकंपी महसूस की जा रही है. मौसम केंद्र ने 16 जनवरी तक 13 जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इनमें रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, गुमला, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम जिला शामिल है.

संपादक की पसंद

