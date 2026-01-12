ETV Bharat / state

झारखंड के तापमान में मामूली सुधार, गुमला का पारा 3.6 डिग्री रिकॉर्ड, शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी

रांचीः झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है. उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलने से ठंड का असर बरकरार है. फिलहाल अधिकतम और न्यूनतम पारा में मामूली सुधार से थोड़ी राहत मिली है. फिर भी कई जिले ऐसे हैं जहां का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे है. लिहाजा, छोटे स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए रांची जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 6 तक की पढ़ाई को 14 जनवरी तक स्थगित रखने का आदेश जारी कर दिया है.

न्यूनतम तापमान से जनजीवन प्रभावित

झारखंड के गुमला जिला में सबसे कम 3.6 डिग्री पारा रिकॉर्ड हुआ है. गुमला के बाद सबसे कम तापमान खूंटी जिला में 4.8 डिग्री दर्ज हुआ है. ठंड के मामले में हजारीबाग जिला तीसरे स्थान पर है. हजारीबाग का न्यूनतम पारा 5.1 डिग्री पर पहुंच गया है. इसके अलावा डाल्टनगंज में 6.1 डिग्री, सिमडेगा में 6.3 डिग्री, लोहरदगा में 6.6 डिग्री, सरायकेला में 7.3 डिग्री, बोकारो में 7.6 डिग्री, पाकुड़ में 8.2 डिग्री, रांची में 8.5 डिग्री, चाईबासा में 8.6 डिग्री और लातेहार में 10.0 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है.

झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान (Etv Bharat)

अधिकतम तापमान का हाल

राज्य के कई जिलों के अधिकतम तापमान में सुधार होने से दिन के वक्त सिहरन से थोड़ी राहत मिली है. मौसम केंद्र, रांची की ओर से 12 जनवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक चाईबासा में सबसे ज्यादा 28.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है. इसकी वजह से दिन में गर्मी महसूस की जा रही है. वहीं सरायकेला में 27.6 डिग्री, डाल्टनगंज में 27.2 डिग्री, जमशेदपुर में 26.6 डिग्री, पाकुड़ में 25.5 डिग्री और सिमडेगा में 25.4 डिग्री रहा. इसके अलावा रांची समेत अन्य जिलों का अधिकतम पारा 25 डिग्री से नीचे ही रहा है. लातेहार एकमात्र जिला है जहां का अधिकतम तापमान 20 डिग्री से नीचे यानी 18.0 डिग्री पर चला गया है. इसकी वजह से लातेहार में दिन के वक्त भी सिहरन महसूस की जा रही है.