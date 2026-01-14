ETV Bharat / state

झारखंड के गुमला में बर्फ जमाने वाली ठंड, 14 जिलों में शीतलहर का अलर्ट

रांचीः मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है. इस दिन से धीरे-धीरे लंबी रातें छोटी होने लगती हैं. इसको बसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत भी माना जाता है. इस दिन से तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है. इसके बावजूद, झारखंड में कड़ाके की ठंड बनी हुई है. न्यूनतम पारा फिर से लुढ़क गया है. राज्य के ज्यादातर जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ है. कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है.

गुमला का पारा 1.8 डिग्री पर पहुंचा

झारखंड के गुमला जिला में बर्फ जमाने वाली ठंड पड़ रही है. यहां का न्यूनतम पारा 1.8 डिग्री पर पहुंच गया है. 9 जनवरी को खूंटी का पारा 1.5 डिग्री पर पहुंच गया था. तापमान के जीरो डिग्री के करीब पहुंचते ही ओस की बूंदे बर्फ में तब्दील होनी शुरू हो जाएंगी. राहत की बात है कि गुमला का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री है. इसकी वजह से दिन में थोड़ी राहत है. मौसम केंद्र ने गुमला में शीतलहर की चेतावनी जारी की है.

मौसम केंद्र रांची द्वारा जारी रिपोर्ट (Etv Bharat)

ज्यादातर जिलों का न्यूनतम पारा लुढ़का

मौसम केंद्र, रांची की ओर से 14 जनवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुमला के बाद खूंटी जिला में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड हुआ है. यहां का पारा 3.4 डिग्री पर पहुंच गया है. लेकिन खूंटी में अच्छी धूप निकल रही है. गुमला और खूंटी के अलावा डाल्टनगंज में 4.7 डिग्री, बोकारो में 5.5 डिग्री, हजारीबाग में 5.6 डिग्री, सरायकेला में 6.6 डिग्री, चाईबासा में 7.4 डिग्री, लातेहार में 8.1 डिग्री, रांची में 8.4 डिग्री, जमशेदपुर में 9.4 डिग्री, देवघर में 9.5 डिग्री, कोडरमा में 9.6 डिग्री, लोहरदगा में 10.2 डिग्री और पाकुड़ में 10.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है.

अधिकतम तापमान में मामूली सुधार