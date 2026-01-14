झारखंड के गुमला में बर्फ जमाने वाली ठंड, 14 जिलों में शीतलहर का अलर्ट
झारखंड में अभी ठंड का सितम जारी रहेगा. 14 जिलों में शीतलहर की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
Published : January 14, 2026 at 2:00 PM IST
रांचीः मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है. इस दिन से धीरे-धीरे लंबी रातें छोटी होने लगती हैं. इसको बसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत भी माना जाता है. इस दिन से तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है. इसके बावजूद, झारखंड में कड़ाके की ठंड बनी हुई है. न्यूनतम पारा फिर से लुढ़क गया है. राज्य के ज्यादातर जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड हुआ है. कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है.
गुमला का पारा 1.8 डिग्री पर पहुंचा
झारखंड के गुमला जिला में बर्फ जमाने वाली ठंड पड़ रही है. यहां का न्यूनतम पारा 1.8 डिग्री पर पहुंच गया है. 9 जनवरी को खूंटी का पारा 1.5 डिग्री पर पहुंच गया था. तापमान के जीरो डिग्री के करीब पहुंचते ही ओस की बूंदे बर्फ में तब्दील होनी शुरू हो जाएंगी. राहत की बात है कि गुमला का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री है. इसकी वजह से दिन में थोड़ी राहत है. मौसम केंद्र ने गुमला में शीतलहर की चेतावनी जारी की है.
ज्यादातर जिलों का न्यूनतम पारा लुढ़का
मौसम केंद्र, रांची की ओर से 14 जनवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुमला के बाद खूंटी जिला में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड हुआ है. यहां का पारा 3.4 डिग्री पर पहुंच गया है. लेकिन खूंटी में अच्छी धूप निकल रही है. गुमला और खूंटी के अलावा डाल्टनगंज में 4.7 डिग्री, बोकारो में 5.5 डिग्री, हजारीबाग में 5.6 डिग्री, सरायकेला में 6.6 डिग्री, चाईबासा में 7.4 डिग्री, लातेहार में 8.1 डिग्री, रांची में 8.4 डिग्री, जमशेदपुर में 9.4 डिग्री, देवघर में 9.5 डिग्री, कोडरमा में 9.6 डिग्री, लोहरदगा में 10.2 डिग्री और पाकुड़ में 10.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है.
अधिकतम तापमान में मामूली सुधार
मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक चाईबासा में सबसे ज्यादा 27.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है. वहीं सबसे कम अधिकतम तापमान लातेहार में 16.5 डिग्री रहा है. इसकी वजह से दिनभर लातेहार में सिहरन महसूस की जा रही है. चाईबासा के बाद सबसे ज्यादा तापमान सरायकेला में 27.0 डिग्री दर्ज हुआ है. इसके अलावा पाकुड़ में 26.4 डिग्री, जमशेदपुर में 25.6 डिग्री और डाल्टनगंज में 25.0 डिग्री रहा है. वहीं रांची में 21.4 डिग्री के अलावा अन्य जिलों का अधिकतम तापमान 20 डिग्री से 26 डिग्री के बीच रहा है.
इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी
मौसम केंद्र के मुताबिक बोकारो, चाईबासा, गुमला और खूंटी में 14 जनवरी की सुबह शीतलहर देखने को मिली है. फिलहाल झारखंड में ठंड से राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है. मौसम केंद्र ने 16 जनवरी तक 14 जिलों में शीतलहर की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. इनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो और हजारीबाग जिला शामिल हैं.
ये भी पढ़ें:
झारखंड के खूंटी में बर्फ जमाने वाली सर्दी, पारा 1.5 डिग्री पर पहुंचा, डाल्टनगंज, हजारीबाग और सिमडेगा में पारा लुढ़का
झारखंड में सिहरन बरकरार, खूंटी के बाद हजारीबाग का पारा लुढ़का, इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी
रांची में शीतलहर का असर: 9 और 10 जनवरी तक सभी स्कूलों की कक्षाएं स्थगित