उत्तर प्रदेश में 3 दिन बाद से बढ़ेगी ठंडक; पारे में 5 डिग्री तक गिरावट के आसार
सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 10:08 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में तीन दिन बाद से मौसम बदलने वाला है. ठंडक में इजाफा होगा, मौसम विज्ञान विभाग ने अधिकतम न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होने की संभावना जताई है.
पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर सुबह-शाम के समय कहीं हल्का तो कहीं माध्यम कोहरा छाया हुआ है. दिन के समय धूप खिल रही है, आसमान साफ है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अभी आने वाले 7 दिनों तक यूपी में कोई भी मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण बारिश की संभावना नहीं है मौसम ड्राई बना रहेगा.
ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम-न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. अधिकतम तापमान 29 तो न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा धूप खिली. अधिकतम-न्यूनतम तापमान में हल्की कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान में बुधवार के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई.
प्रयागराज सबसे गर्म जिला: गुरुवार को संगम नगरी प्रयागराज सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड के गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि नवम्बर के दूसरे पखवाड़े के दौरान प्रादेशिक तापमान में प्रभावी गिरावट की सम्भावना है. कश्मीर के आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रदेश पर कोई सीधा प्रभाव नहीं है. 16 नवम्बर से प्रदेश के तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है. इसके परिणामस्वरूप तापमान सामान्य के करीब पहुंचने के साथ ही ठंड में बढ़ोत्तरी होने की सम्भावना है.
ये भी पढ़ें- यूपी के कई जिलों में कोहरे का असर, बरेली में 200 मीटर रही विजिबिलिटी