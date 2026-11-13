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उत्तर प्रदेश में 3 दिन बाद से बढ़ेगी ठंडक; पारे में 5 डिग्री तक गिरावट के आसार

यूपी में 16 नवंबर से बदलेगा वेदर, मौसम विभाग का अलर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में तीन दिन बाद से मौसम बदलने वाला है. ठंडक में इजाफा होगा, मौसम विज्ञान विभाग ने अधिकतम न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होने की संभावना जताई है.

पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर सुबह-शाम के समय कहीं हल्का तो कहीं माध्यम कोहरा छाया हुआ है. दिन के समय धूप खिल रही है, आसमान साफ है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अभी आने वाले 7 दिनों तक यूपी में कोई भी मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण बारिश की संभावना नहीं है मौसम ड्राई बना रहेगा.

यूपी में मौसम (Photo Credit; ETV Bharat) ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम-न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. अधिकतम तापमान 29 तो न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.