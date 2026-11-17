यूपी में सर्दी ने गिराई पारे की 'पल्स', इन जिलों में कोहरे का कहर तेज, जानिए मौसम का हाल
मौसम विभाग ने फिर जारी की चेतावनी, 48 घंटे में कुछ जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 9:33 AM IST|
Updated : November 17, 2026 at 10:04 AM IST
लखनऊ: पश्चिमी विक्षोभ का उत्तर प्रदेश के मौसम पर असर पड़ा है. पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई. हवाओं के रूख में परिवर्तन से प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में 2 लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी. जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम होने के आसार हैं. इससे ठंड में वृद्धि होगी. पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहा.
सबसे कम न्यूनतम दृश्यता बरेली व कुशीनगर में शून्य मीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा मुरादाबाद 50, आजमगढ़ 50, प्रयागराज 500, लखनऊ 600, कानपुर 600 मीटर रिकॉर्ड की गई.
लखनऊ में छाएगा कोहरा
राजधानी में सोमवार को सुबह व शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा और धूप खिली. न्यूनतम दृश्यता 600 मीटर रिकॉर्ड की गई. अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में पछुआ हवाएं चलेंगी. इसके प्रभाव से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2-2 डिग्री सेल्सियस कमी होने की संभावना है. सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
झांसी सबसे गर्म
सोमवार को झांसी सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर में 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 3 दिनों के दौरान प्रादेशिक तापमान में प्रभावी गिरावट के साथ घने कोहरे की सम्भावना है. पिछले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में छिटपुट वर्षा के बाद उत्तरी-पश्चिमी हवाओं के जोर पकड़ने से तापमान में गिरावट आई. आगामी 3 दिनों के दौरान दिन और रात के तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी. इससे तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे पहुंच सकता है. ठंड में बढ़ोत्तरी के साथ ही तराई इलाकों में सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे की आशंका है.
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