ETV Bharat / state

यूपी में सर्दी ने गिराई पारे की 'पल्स', इन जिलों में कोहरे का कहर तेज, जानिए मौसम का हाल

यूपी में मौसम ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पश्चिमी विक्षोभ का उत्तर प्रदेश के मौसम पर असर पड़ा है. पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई. हवाओं के रूख में परिवर्तन से प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में 2 लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जाएगी. जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम होने के आसार हैं. इससे ठंड में वृद्धि होगी. पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहा.

सबसे कम न्यूनतम दृश्यता बरेली व कुशीनगर में शून्य मीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा मुरादाबाद 50, आजमगढ़ 50, प्रयागराज 500, लखनऊ 600, कानपुर 600 मीटर रिकॉर्ड की गई.