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यूपी में अब बढ़ेंगी ठंड, छाएगा घना कोहरा, मौसम विभाग का अलर्ट

यूपी में मौसम ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पिछले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. सुबह के समय उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों (पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में कहीं-कहीं हल्का तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक-दो स्थानों पर घना कोहरा दर्ज किया गया. आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता 100 मीटर वाराणसी (एयरपोर्ट) पर दर्ज की गई.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटे के अंदर अधिकतम न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होने की संभावना है. जिसके असर से प्रदेश के सभी जिलों में ठंडक में वृद्धि होगी सुबह के समय कोहरा और घना हो सकता है.

लखनऊ का मौसम राजधानी में सोमवार को सुबह व शाम के समय हल्का कोहरा छाया. दिन में आसमान साफ रहा. अधिकतम न्यूनतम तापमान में रविवार के मुकाबले हल्की कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम न्यूनतम तापमान में एक-एक डिग्री सेल्सियस की और कमी हो सकती है. अधिकतम तापमान 26 व न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.