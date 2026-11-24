यूपी में अब बढ़ेंगी ठंड, छाएगा घना कोहरा, मौसम विभाग का अलर्ट
तूफान अकवान का असर खत्म, हरदोई सबसे ठंडा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 9:22 AM IST
लखनऊ: पिछले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. सुबह के समय उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों (पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश) में कहीं-कहीं हल्का तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक-दो स्थानों पर घना कोहरा दर्ज किया गया. आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता 100 मीटर वाराणसी (एयरपोर्ट) पर दर्ज की गई.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटे के अंदर अधिकतम न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होने की संभावना है. जिसके असर से प्रदेश के सभी जिलों में ठंडक में वृद्धि होगी सुबह के समय कोहरा और घना हो सकता है.
लखनऊ का मौसम
राजधानी में सोमवार को सुबह व शाम के समय हल्का कोहरा छाया. दिन में आसमान साफ रहा. अधिकतम न्यूनतम तापमान में रविवार के मुकाबले हल्की कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम न्यूनतम तापमान में एक-एक डिग्री सेल्सियस की और कमी हो सकती है. अधिकतम तापमान 26 व न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
हरदोई का दिन सबसे गर्म,रातें सबसे ठंडी
सोमवार को उत्तर प्रदेश का हरदोई सबसे ठंडा जिला रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान भी हरदोई जिले में 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान 'अकवान' का प्रभाव समाप्त हो गया है. प्रदेश में पुनः शुष्क एवं ठंडी उत्तरी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव शुरू होगा. इससे तापमान में आगामी कुछ दिनों के दौरान 2-3°C की क्रमिक गिरावट आने की संभावना है. एक बार फिर से ठंड में बढ़ोत्तरी होने के अतिरिक्त सुबह हल्के से मध्यम कोहरे के साथ पूर्वांचल में कहीं-कहीं घने कोहरे की संभावना है.
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