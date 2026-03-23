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प्रयागराज में भीषण हादसा: कोल्ड स्टोरेज ढहा, मलबे में दबे कई मजदूर, कई मौतों की आशंका

अमोनिया गैस का रिसाव होने से इलाके में मची अफरातफरी, आधा दर्जन से ज्यादा लोग निकाले गए.

प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज ढहा
प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज ढहा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 3:53 PM IST

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Updated : March 23, 2026 at 5:39 PM IST

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प्रयागराज: जिले के गंगापार में फाफामऊ क्षेत्र के चांदपुर गांव में गांव में उस समय अफरातफरी मच गई, जब पूरा कोल्ड स्टोरेज भरभरा कर ढह गया. इससे अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा. जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई. बताते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में कई मजदूर फंसे हैं, कई मौतों की भी बात मजदूर कह रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने कहा है कि यह अभी स्पष्ट नहीं है. मौके पर राहत कार्य जारी है. सभी घायलों का इलाज एसआरएन अस्पताल में चल रहा है.

प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा . (Video Credit; ETV Bharat)

बताते हैं कि यह हादसा दोपहर करीब 1.30 बजे हुआ. कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि खाना खाने के बाद सभी आराम कर रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हो गया. मलबे में दबे लोगों को बराबर बाहर निकाला जा रहा है. मौके पर एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम भी है. साथ ही इस हादसे की सूचना मिलने के बाद प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा के साथ ही आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं. डीएम ने बताया कि 6 लोगों को मलबे से बाहर निकालकर शहर के स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मलबे में कितने लोग दबे हैं, यह अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है. लोग अलग-अलग संख्या बता रहे हैं. कुछ लोगों ने 100 मजदूरों के दबे होने की बात कही है.

प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज ढहा (Video Credit; ETV Bharat)

हालांकि, यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता. अमोनिया गैस रिसाव की भी बात कही जा रही है. प्रशासन लगातार राहत कार्य चला रहा है. स्वास्थ्य टीमें भी मौजूद हैं. कुछ देर बाद ही स्थिति के बारे में स्पष्ट बताया जा सकता है.

प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज ढहा (Video Credit; ETV Bharat)

इधर, मौके पर मौजूद घायल मलबे में दबे लोगों के बारे में अलग-अलग बातें कर रहे हैं. सभी मजदूर बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं. मौके पर कई जेसीबी लगाकर मलबा हटाया जा रहा है. प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

Last Updated : March 23, 2026 at 5:39 PM IST

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