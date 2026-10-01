बिहार में बाढ़ की विभीषिका के बीच मानसून की विदाई, धीरे-धीरे दस्तक दे रही गुलाबी ठंड
नेपाल के पानी से बिहार में भीषण बाढ़, जिससे छह जिलों के 1.59 लाख लोग प्रभावित हैं. मानसून कमजोर पड़ रहा, जल्द ठंड की दस्तक.
Published : October 1, 2026 at 9:55 AM IST
पटना: बिहार में नेपाल से आने वाले भारी पानी और प्रमुख नदियों के उफान ने भीषण बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है, जिससे राज्य के छह जिलों में करीब 1.59 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. गंडक और कोसी समेत प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं.
चार जगहों पर टूटे तटबंध
बगहा और बेतिया में चार अलग-अलग स्थानों पर तटबंध टूटने से निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है. पानी के प्रचंड वेग से घरों में पानी घुस गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है.
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छपरा में बह गया पूरा मकान
छपरा के हजलपुर गांव में तेज बहाव के कारण एक पूरा मकान पानी में बह गया, जिससे दहशत फैल गई है. वहीं पटना, बेगूसराय और खगड़िया में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट डूब गए हैं और खतरा गहरा गया है.
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मौसम विभाग से थोड़ी राहत
गुरुवार को भारी बारिश की संभावना नहीं है और मौसम विभाग ने किसी भी जिले के लिए अलर्ट जारी नहीं किया है. धूप निकलने से तापमान बढ़ सकता है, लेकिन नमी के कारण उमस बनी रहेगी.
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पिछले 24 घंटों में 13 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा
पिछले 24 घंटों में 13 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसमें खगड़िया में सबसे अधिक 36.2 मिमी वर्षा हुई. हालांकि, समग्र मानसून सीजन में राज्य में सामान्य से 32 प्रतिशत कम बारिश हुई है.
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जल्द दस्तक देगी सर्दी
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून कमजोर पड़ गया है और आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है. मानसून की वापसी के साथ ही वर्षा गतिविधियां थम जाएंगी और धीरे-धीरे सर्दियों का मौसम नजदीक आएगा.
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