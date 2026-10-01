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बिहार में बाढ़ की विभीषिका के बीच मानसून की विदाई, धीरे-धीरे दस्तक दे रही गुलाबी ठंड

बिहार का मौसम ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में नेपाल से आने वाले भारी पानी और प्रमुख नदियों के उफान ने भीषण बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है, जिससे राज्य के छह जिलों में करीब 1.59 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. गंडक और कोसी समेत प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं.