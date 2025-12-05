ETV Bharat / state

यूपी में ठंड का प्रकोप; अब दिन में भी ठिठुरन, कानपुर नगर में सबसे ज्यादा गिरा पारा, 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड

यूपी में मौसम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश में इन दिनों उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जो अपने साथ नमी लेकर आ रही हैं. जिसकी वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई है. यूपी के ज्यादातर जिलों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान कम हुआ है. यह सामान्य और सामान्य से दो से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड हुआ. जिसके कारण सुबह व शाम की ठंडक बढ़ने के साथ ही दिन में भी हल्की ठंडक शुरू हो गई है. प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में सुबह शाम के समय हल्की धुंध तथा कोहरा पड़ रहा है. हालांकि, धूप निकलने के साथ इसका असर कम होता जा रहा है. पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं हल्का तो कहीं मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. पश्चिमी में कुछ जगहों पर हल्का कोहरा पड़ा. प्राप्त आंकड़ों में प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता 400 मीटर प्रयागराज एवं कानपुर में दर्ज की गई. कहां कितना दर्ज हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स: केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड द्वारा गुरुवार को शाम 4:00 बजे तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया. जिसके मुताबिक, आगरा में 145, बागपत 307, बरेली 89, गाजियाबाद 302 , गोरखपुर 106, ग्रेटर नोएडा 285, झांसी 44, कानपुर 87, लखनऊ 159, मेरठ 243, मुरादाबाद 146, मुजफ्फरनगर 258, नोएडा 308, प्रयागराज 133, वाराणसी में 114 दर्ज किया गया. उत्तर प्रदेश में बागपत सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, सबसे कम एयर क्वालिटी इंडेक्स झांसी में 44 रिकॉर्ड किया गया.