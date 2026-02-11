ETV Bharat / state

यूपी में अब सिर्फ सुबह-शाम की ठंड; दिन में तेज धूप करा रही गर्मी का अहसास

मेरठ में AQI फिर खतरनाक स्टेज पर जा पहुंचा, किसानों को दी गई यह सलाह.

यूपी में गर्मी बढ़ी. (प्रतीकात्मक फोटो)
यूपी में गर्मी बढ़ी. (प्रतीकात्मक फोटो)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 9:43 AM IST

लखनऊ: यूपी के मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. ठंडक का अहसास सुबह-शाम तक सिमट गया है. दिन में इतनी तेज धूप खिल रही है कि लोगों को गर्मी का अहसास हो रहा है. उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी संभागों में मौसम शुष्क बना हुआ है. अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच चुका है. गर्म-सर्द मौसम के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां भी रही हैं. खासकर सर्दी-जुकाम से जुड़ी हुई समस्याएं.

यूपी के तराई वाले इलाकों में सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा छाया हुआ है तो अन्य इलाकों में सुबह से ही आसमान साफ है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आने वाले 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा. दिन के तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की और वृद्धि होने की संभावना है.

लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा और दिन में तेज धूप खिली. अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. राजधानी में अब सुबह व रात की ठंडक ही बची. है दिन के समय आसमान साफ होने और तेज धूप निकलने से दिन में गर्मी का एहसास शुरू हो चुका है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बुधवार को सुबह से ही आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 27 व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा : मंगलवार को उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान बांदा जिले में 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम सामान्य बना हुआ है. आने वाले दिनों में मौसम में कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी. मौसम शुष्क बना रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है.

मेरठ में बढ़ रहा अधिकतम तापमान : मेरठ में दिन का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो बुधवार को दिन में 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने का अनुमान है. वहीं, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मौसम शुष्क रहेगा. वहीं आगामी दिनों में ये तापमान 27 डिग्री तक रहने का पूर्वानुमान है. हालांकि, दुविधाजनक ये है कि मौसम साफ हुआ है तो अब AQI परेशान करने लगा है. बीते कई दिनों से धीरे-धीरे ये बढ़ना शुरू हुआ और बुधवार को AQI फिर खतरनाक स्टेज पर जा पहुंचा है. आज का Air quality index 307 है. मौसम वैज्ञानिक पीके शाही के मुताबिक खासतौर पर किसानों को इस समय सचेत रहने की आवश्यकता है, जब भी फसल की सिंचाई करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तेज हवाएं न चल रही हों, अगर ऐसी स्थिति में सिंचाई करेंगे तो फसल के गिरने की संभावना रहती है.

