यूपी में अब सिर्फ सुबह-शाम की ठंड; दिन में तेज धूप करा रही गर्मी का अहसास

लखनऊ: यूपी के मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. ठंडक का अहसास सुबह-शाम तक सिमट गया है. दिन में इतनी तेज धूप खिल रही है कि लोगों को गर्मी का अहसास हो रहा है. उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी संभागों में मौसम शुष्क बना हुआ है. अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच चुका है. गर्म-सर्द मौसम के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां भी रही हैं. खासकर सर्दी-जुकाम से जुड़ी हुई समस्याएं.

यूपी के तराई वाले इलाकों में सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा छाया हुआ है तो अन्य इलाकों में सुबह से ही आसमान साफ है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आने वाले 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा. दिन के तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की और वृद्धि होने की संभावना है.

लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा और दिन में तेज धूप खिली. अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. राजधानी में अब सुबह व रात की ठंडक ही बची. है दिन के समय आसमान साफ होने और तेज धूप निकलने से दिन में गर्मी का एहसास शुरू हो चुका है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बुधवार को सुबह से ही आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 27 व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा : मंगलवार को उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे अधिक अधिकतम तापमान बांदा जिले में 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.