दिल्ली की ठंड में रैन बसेरा छोड़ फ्लाईओवर के नीचे ठिठुरते बेघर, रैन बसेरा छोड़ने की बताई ये वजह

रैन बसेरा में सुरक्षा और सुविधा की कमी: बेघर लोगों के हालात को जानने के लिए उनसे पूछा गया कि आप लोग इस कड़क ठंड में बच्चों के साथ फ्लाईओवर के नीचे क्यों रह रहे हैं. रैन बसेरा में आश्रय क्यों नहीं लेते, जहां आपको दो वक्त का भोजन भी मिलेगा. इस पर बेघर परिवार ने बताया कि हम लोग बहुत मजबूर हैं. दिल्ली सरकार के द्वारा जो रैन बसेरा बनाया गया है, वहां सुरक्षा कुछ भी नहीं है. नशेड़ी, गंजेड़ी की संख्या वहां ज्यादा होती है. बात-बात पर झगड़ा लोग कर लेते हैं, लोगों को ब्लेड मार देते हैं,चोरी हो जाती है,महिलाओं के साथ छेड़खानी की जाती है.

दिल्ली में दिसंबर और जनवरी का महीना सबसे ठंड भरा होता है इस महीने में प्रचंड ठंड की वजह से काम भी ठप पड़ जाता है. अभी का तापमान दिन में 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो वहीं रात्रि में यह गिरकर 7 डिग्री या 8 डिग्री टेंपरेचर के करीब पहुंच जाता है. रात्रि में ठंड ऐसा होता है जैसे मानो हाथ पांव तक सुन्न हो जाते हो. इसी करी में नेहरू प्लेस फ्लाईओवर के नीचे कई बेघर लोग अपना आश्रय बना रखे हैं, जहां खुले में ही कंबल नीचे फर्श पर बिछाकर अपने छोटे बच्चों के साथ सोते हैं. खुद को ठंड से बचाने के लिए आग जलाकर तपते है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां इस ठंड में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है तो वहीं दिन भर सड़कों पर घना कोहरा छाया रहता है, जिसकी वजह से बीते कई दिनों से लोगों को सूर्य के दर्शन तक नहीं हो रहे. हालांकि दिल्ली में कड़ाके की ठंड को देखते हुए बेघर लोगों के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा जगह-जगह पर रैन बसेरा बनाया गया है ताकि बेघर लोग वहां आश्रय ले सके और दिल्ली की प्रचंड ठंड से खुद को बचा सके. इसके बावजूद दिल्ली में अभी भी कई लोग अपने परिवार के साथ फ्लाईओवर के नीचे इस प्रचंड ठंड में आश्रय लेने पर मजबूर है.

बेघर लोगों के लिए परमानेंट व्यवस्था की जाय: बेघर लोगों ने कहा कि समय पर खाना भी नहीं मिलता. वहां भला ऐसे में हम अपने परिवार को लेकर वहां कैसे रह सकते हैं. हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं. इसलिए हम लोग फ्लावरओवर के नीचे इस प्रचंड ठंड में रहने पर मजबूर हैं. वहीं एक महिला ने बताया कि उसका अपना कोई भी नहीं है, एक बेटा था वह भी चल बसा, अपना पेट भरने के लिए छोटा-मोटा काम कर लेती है लेकिन रहने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है और उसे भी रैन बसेरा में रहने में डर लगता है. यह लोग चाहते हैं कि सरकार इन लोगों के लिए भी कोई परमानेंट व्यवस्था करें ताकि सर्दी, बरसात और गर्मी में इन्हें छत मिल सके.

रैन बसेरा में सुविधा और सुरक्षा भी उपलब्ध: रैन बसेरा में मिलने वाले लोगों की सुविधा और सुरक्षा पर नगर निगम में सेंट्रल जोन की चेयरमैन योगिता सिंह ने कहा कि दिल्ली में हमारे इलाके में नेहरू प्लेस और ओखला मंडी के पास रेन बसेरा बनाया गया है, जहां पर दिल्ली सरकार के द्वारा सभी प्रकार की सुविधा दी गई है, दो वक्त का भोजन दिया जाता है और पोर्टेबल शौचालय भी बनाया गया है. साथ ही केयरटेकर सुरक्षा के मद्देनजर वहां रखा गया है और लोग वहां रह भी रहे हैं क्योंकि ठंड ज्यादा है लेकिन कुछ लोग खुले में रहने के आदि हो चुके हैं, वह इस प्रचंड ठंड में रैन बसेरा के अंदर रहना ही नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि हम खुले में रहेंगे तो लोग हमें कुछ देकर जाएंगे जबकि उनका यह सोच खतरनाक है क्योंकि ठंड ज्यादा है, ऐसे में उन्हें रैन बसेरा के अंदर रहना चाहिए जहां सरकार सारी सुविधा दे रही है और साथ ही सुरक्षा भी.

बता दें कि दिल्ली में 270 के करीब रैन बसेरा बनाया गया है. इसके बावजूद वहां सुरक्षा और सुविधा की कमी के कारण कई बेघर परिवार वहां रहना पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इस प्रचंड ठंड में भी बेघर लोग किसी पुलिया या फ्लाईओवर के नीचे अपना बसेरा बना लेते हैं हालांकि दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार यह दावा किया जा रहा है कि हम लोग रैन बसेरा के अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं, जहां दो वक्त का भोजन मिलता है साथ ही वाटरप्रूफ टेंट के अंदर खाट लगा हुआ है, जिस पर गद्दे लगे हुए हैं और ओढ़ने के लिए कंबल दिया जाता है साथ ही टेंपरेरी शौचालय भी बनाया गया है. इसके बावजूद वहां सुरक्षा की कमी के कारण ज्यादातर बेघर परिवार वहां रहना पसंद नहीं कर रहे.

