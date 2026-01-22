ETV Bharat / state

ठंड से राहत तो मिली, लेकिन दिल्ली की हवा फिर 'बहुत खराब', शुक्रवार को बारिश का यलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन यानि बुधवार को सुबह की शुरूआत कोहरे व हल्की धुंध के बीच हुई. इससे दृश्यता भी कम रही. सूर्यदेव ने सुबह से ही दर्शन दे दिए थे. इससे लोगों को गर्मी का अहसास हुआ. इस दौरान अधिकतम तापमान 24.2 रहा और न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री दर्ज हुआ. दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 100 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 45 प्रतिशत रही. मौसम विभाग के अनुसार, रिज में 10 और लोधी रोड में 8, आया नगर में 8.4 व पालम में 9.3 न्यूनतम पारा दर्ज किया गया.

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बीते दो दिनों से काफी तेज धूप निकल रही है. तेज धूप निकलने की वजह से अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है. दिन के समय जो ठंडी हवाएं चल रही थी. अब उनका भी असर कम हो गया है और आज यानी 22 जनवरी को भी आसमान साफ रहेगा.

आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार के लिए सुबह हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा जताने की पूर्वानुमान है. न्यूनतम तापमान आठ डिग्री जबकि अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. शुक्रवार को मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में तेज हवाओं के बीच गरज के साथ वर्षा की संभावना को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और 23 जनवरी को 4-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और उसके बाद 4-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी. 23 जनवरी को सामान्य से ऊपर 5.1 और 25 जनवरी को सामान्य से नीचे 1.6 डिग्री से 3.0 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 318 अंक बना हुआ है हालांकि यह कल के मुकाबले थोड़ा कम है दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 312 गुरुग्राम में 308 गाजियाबाद में 309 ग्रेटर नोएडा में 299 नोएडा में 292 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

