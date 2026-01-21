दिल्ली-NCR में घने कोहरे से नहीं मिलेगी राहत, प्रदूषण भी बरकरार, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम?
राजधानी दिल्ली में आज हल्के बादल छाए रहने का अनुमान है. सुबह के समय अलग-अलग इलाकों में धुंध देखने को मिल सकती है.
Published : January 21, 2026 at 8:26 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत के कई इलाकों में अभी ठंड का कहर जारी है, हालांकि दिन में धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान भी बढ़ रहा है. देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में भी सुबह कोहरा पड़ रहा है. वही दिन के समय तेज खटकती धूप लोगों को परेशान कर रही है. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदूषण भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है.
मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में बीते दिन यानि मंगलवार को अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यह सामान्य से 6.1 डिग्री अधिक है. न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
#WATCH दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में स्मॉग की एक परत छाई हुई है। वीडियो मोतीबाग के पास के इलाके से है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 21, 2026
CPCB के मुताबिक इलाके में AQI 388 है, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। pic.twitter.com/cEzqRWY9rV
आज के मौसम का हाल
राजधानी दिल्ली में आज बुधवार 21 जनवरी को हल्के बादल छाए रहने का अनुमान है. सुबह के समय अलग-अलग इलाकों में धुंध देखने को मिल सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री रहने का अनुमान है. मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी में अगले कुछ दिनों में धूप निकलने के साथ ही कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है. इसके बाद 22 जनवरी को मिनिमम टेंपरेचर 6 से 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहेगा. 23 जनवरी को मिनिमम टेंपरेचर 9 से 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री रहेगा. आसमान में बादल छाये रहेंगे, तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिलेगी.
#WATCH | महाराष्ट्र: मुंबई शहर के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई हुई है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 21, 2026
वीडियो कलानगर से है। pic.twitter.com/lTBjauc7hP
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 341 अंक बना हुआ है जो की गंभीर श्रेणी में आता है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 325 गुरुग्राम में 332 गाजियाबाद में 338 ग्रेटर नोएडा में 318 नोएडा में 315 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.
