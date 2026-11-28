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दिल्ली एनसीआर में बढ़ने लगी ठंड, गिरने लगा पारा, कोहरे की दस्तक के साथ AQI भी हुआ खराब

दिल्ली में बढ़ी ठंड,कोहरे से जन जीवन प्रभावित ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: उत्तर भारत में सर्दी के साथ अब घना कोहरा भी लोगों की परेशानी बढ़ाने वाला है. दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सुबह और रात के वक्त घना कोहरा छाने की संभावना है. हालांकि दिल्ली में सुबह से हल्का कोहरा छाया हुआ है. वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण का असर भी साफ देखा जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में कल शुक्रवार को सफदरजंग इलाके में अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.