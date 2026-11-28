दिल्ली एनसीआर में बढ़ने लगी ठंड, गिरने लगा पारा, कोहरे की दस्तक के साथ AQI भी हुआ खराब
दिल्ली में बढ़ी ठंड, सुबह और रात में तापमान गिरा, कई इलाकों में AQI बढ़ने से प्रदूषण की परेशानी,कोहरे से जन जीवन प्रभावित
Published : November 28, 2026 at 7:49 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत में सर्दी के साथ अब घना कोहरा भी लोगों की परेशानी बढ़ाने वाला है. दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सुबह और रात के वक्त घना कोहरा छाने की संभावना है. हालांकि दिल्ली में सुबह से हल्का कोहरा छाया हुआ है. वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण का असर भी साफ देखा जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में कल शुक्रवार को सफदरजंग इलाके में अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
दिल्ली में आज शनिवार को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह के समय कुछ स्थानों पर धुंध और कोहरा छाया रह सकता है. हालांकि दोपहर में आसमान साफ रहने की उम्मीद जताई गई है. मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है.
।IMD की ओर से दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के जिलों में भी बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. हालांकि महीने के अंत यानी 29 से 30 नवंबर के बीच दिल्ली में अधिकतम तापमान नीचे आ सकता है, जिससे ठंड का असर बढ़ेगा.
Delhi: AQI levels near Delhi’s Akshardham and Yamuna Bridge range between 217 and 290, indicating poor to very poor air quality pic.twitter.com/YSuq7fuLZl— IANS (@ians_india) November 28, 2026
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 6:45 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 243 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 259, गुरुग्राम में 229, गाजियाबाद में 225, ग्रेटर नोएडा में 262 और नोएडा में 276 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है।.सबसे अधिक AQI चांदनी चौक में 303, मथुरा रोड 330, DTU में 304 और IGI एयरपोर्ट पर 317 अंक बना हुआ है.
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