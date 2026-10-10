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दिल्ली-NCR में धीरे-धीरे बढ़ने लगा है सर्दी, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली एनसीआर में आज का मौसम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में धीरे-धीरे मौसम बदलना शुरू हो गया है. अक्टूबर के महीने ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में शुक्रवार को धूल भरी आंधी चली, जिसकी वजह से दिन में ही रात जैसा माहौल हो गया. दिल्ली-एनसीआर में अब सुबह-शाम गुलाबी ठंड महसूस होने लगी है. तापमान में धीरे-धीरे गिरावट होने लगी है.

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन तेज हवाओं के कारण दोपहर के समय मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था. मौसम विभाग के अनुसार कल शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि औसत से 1.9 डिग्री अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 25.2 डिग्री दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से 4.2 डिग्री अधिक रहा.