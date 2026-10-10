दिल्ली-NCR में धीरे-धीरे बढ़ने लगा है सर्दी, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल
आज शनिवार (10 अक्टूबर) को आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे और दिन के समय तेज हवाएं चल सकती हैं
Published : October 10, 2026 at 8:19 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में धीरे-धीरे मौसम बदलना शुरू हो गया है. अक्टूबर के महीने ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में शुक्रवार को धूल भरी आंधी चली, जिसकी वजह से दिन में ही रात जैसा माहौल हो गया. दिल्ली-एनसीआर में अब सुबह-शाम गुलाबी ठंड महसूस होने लगी है. तापमान में धीरे-धीरे गिरावट होने लगी है.
दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन तेज हवाओं के कारण दोपहर के समय मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था. मौसम विभाग के अनुसार कल शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जोकि औसत से 1.9 डिग्री अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 25.2 डिग्री दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से 4.2 डिग्री अधिक रहा.
आज का मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज आज शनिवार (10 अक्टूबर) को आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे और दिन के समय तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान आज राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, सुबह के समय दक्षिण-पूर्वी दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10-15 किमी तक रहेगी.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 157 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 138, गुरुग्राम में 123, गाजियाबाद में 135, ग्रेटर नोएडा में 142 और नोएडा में 128 अंक पर बना हुआ है,. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर बना हुआ है.
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