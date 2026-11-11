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यूपी में बढ़ी ठंडक! सुबह-शाम छाने लगा कोहरा, हरदोई में लुढ़का पारा

उत्तर प्रदेश में सर्दी दे रही दस्तक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सुबह-शाम कोहरे में हल्की वृद्धि हुई है. वहीं कई जिलों में सर्दी में भी इजाफा हुआ है. मंगलवार को उत्तर प्रदेश का हरदोई सबसे ठंडा जिला रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.

वहीं पिछले 24 घंटे में प्रदेश में मौसम ड्राई रहा. सुबह के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं छिछला कोहरा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा दर्ज किया गया. प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वाराणसी एयरपोर्ट पर न्यूनतम दृश्यता 200 मीटर दर्ज की गई.

यूपी का मौसम (Photo Credit; IMD) लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजधानी लखनऊ में भी मौसम स्थिर बना रहेगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा, दिन में आसमान साफ रहेंगे धूप निकलेगी.