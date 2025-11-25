ETV Bharat / state

हरियाणा में बढ़ी ठिठुरन, नारनौल सबसे ठंडा, उत्तरी हवाएं बढ़ाएंगी और ठंडक

हरियाणा में तापमान लगातार गिरता जा रहा है. मौसम विभाग ने 27-28 नवंबर को बादल छाने और धुंध बढ़ने की संभावना जताई है.

cold in haryana
हरियाणा में बढ़ी ठिठुरन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 25, 2025 at 10:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा में ठंड का असर लगातार गहराता जा रहा है. पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का सीधा प्रभाव अब मैदानी क्षेत्रों में दिखने लगा है.राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे सुबह और रात के समय ठिठुरन तेज हो गई है. नारनौल इस समय हरियाणा का सबसे ठंडा शहर बना हुआ है, जहां न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. हिसार में पारा 7.9 डिग्री, कैथल में 8.9 डिग्री और जींद में 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. कई जिलों में तापमान 10 डिग्री के आसपास बना होने से सर्द हवाओं का असर और कड़ा महसूस किया जा रहा है.

अगले दिनों में और गिरेगा पारा: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले तीन से चार दिनों तक तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है. पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों को और ठंडा कर देंगी.सुबह और देर शाम के समय शीतलहर जैसा अहसास होने की संभावना है. फिलहाल हरियाणा में अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में यह भी नीचे जा सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि दिन के समय धूप का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है, जिससे ठंड का प्रभाव और बढ़ेगा.

27 नवंबर से मौसम में बदलाव के संकेत: मौसम विभाग का अनुमान है कि 27 नवंबर से राज्य के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.इस दौरान आसमान में बादल छा सकते हैं, जिसके चलते दिन के तापमान में गिरावट आएगी. बादलवाई मौसम ठंड का असर और बढ़ा सकता है. नमी बढ़ने से धुंध की परत और घनी होने की संभावना जताई गई है.अभी सुबह के वक्त हल्की धुंध देखी जा रही है, परंतु अगले कुछ दिनों में विजिबिलिटी और कम हो सकती है.

उत्तरी हवाएं बढ़ाएंगी ठंड: वहीं, मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "28 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का अनुमान है. इस दौरान उत्तर व उत्तर-पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम रफ्तार से चलेंगी, जिससे सुबह और शाम का तापमान और नीचे जा सकता है. दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी और रात के तापमान में हल्की गिरावट रहने की संभावना है. वातावरण में नमी अधिक रहने से कई स्थानों पर हल्की धुंध छाई रहने की भी संभावना जताई गई है. 27 और 28 नवंबर को बीच-बीच में आंशिक बादलवाई रहने के आसार हैं, जो प्रदेश की ठंड को और दिलचस्प बना देंगे.

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में डिलीवरी बॉय पर जानलेवा हमला, कार सवार युवकों ने लाठी डंडों और तेजधार हथियार से पीटा

TAGGED:

HARYANA WEATHER UPDATE
IMD CHANDIGARH
COLD INTENSIFIES IN HARYANA
COLD WAVE IN HARYANA
COLD IN HARYANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

एक क्लिक पर अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई, एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल

चाय की रेहड़ी लगाने वाला बन गया चैंपियन, ईश मेहता ने मेहनत के दम पर ऐसे जीता ब्रॉन्ज मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.