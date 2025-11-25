ETV Bharat / state

हरियाणा में बढ़ी ठिठुरन, नारनौल सबसे ठंडा, उत्तरी हवाएं बढ़ाएंगी और ठंडक

चंडीगढ़: हरियाणा में ठंड का असर लगातार गहराता जा रहा है. पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का सीधा प्रभाव अब मैदानी क्षेत्रों में दिखने लगा है.राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे सुबह और रात के समय ठिठुरन तेज हो गई है. नारनौल इस समय हरियाणा का सबसे ठंडा शहर बना हुआ है, जहां न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. हिसार में पारा 7.9 डिग्री, कैथल में 8.9 डिग्री और जींद में 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. कई जिलों में तापमान 10 डिग्री के आसपास बना होने से सर्द हवाओं का असर और कड़ा महसूस किया जा रहा है.

अगले दिनों में और गिरेगा पारा: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले तीन से चार दिनों तक तापमान में और गिरावट दर्ज हो सकती है. पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों को और ठंडा कर देंगी.सुबह और देर शाम के समय शीतलहर जैसा अहसास होने की संभावना है. फिलहाल हरियाणा में अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में यह भी नीचे जा सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि दिन के समय धूप का असर धीरे-धीरे कम हो रहा है, जिससे ठंड का प्रभाव और बढ़ेगा.

27 नवंबर से मौसम में बदलाव के संकेत: मौसम विभाग का अनुमान है कि 27 नवंबर से राज्य के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.इस दौरान आसमान में बादल छा सकते हैं, जिसके चलते दिन के तापमान में गिरावट आएगी. बादलवाई मौसम ठंड का असर और बढ़ा सकता है. नमी बढ़ने से धुंध की परत और घनी होने की संभावना जताई गई है.अभी सुबह के वक्त हल्की धुंध देखी जा रही है, परंतु अगले कुछ दिनों में विजिबिलिटी और कम हो सकती है.