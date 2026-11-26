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दिल्ली-एनसीआर में बढ़ी ठिठुरन, 10 डिग्री तक गिरा पारा, आनंद विहार में 300 के पार AQI

दिल्ली में आज का मौसम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश में एक और बड़ा मौसमी बदलाव आने वाला है. मैदानी इलाकों में कोहरे के साथ पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंचने लगा है. दिल्ली-एनसीआर में नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे इलाकों में स्मॉग का प्रकोप बढ़ सकता है. बुधवार को इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा. सफदरजंग मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जबकि पिछले दिन की तुलना में इसमें 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई.

इससे पहले 20 नवंबर को राजधानी का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. राजधानी में नमी का अधिकतम स्तर 93 फीसद तथा न्यूनतम स्तर 35 फीसद दर्ज किया गया.