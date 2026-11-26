दिल्ली-एनसीआर में बढ़ी ठिठुरन, 10 डिग्री तक गिरा पारा, आनंद विहार में 300 के पार AQI
दिल्ली-एनसीआर में बुधवार की सुबह इस मौसम की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.
Published : November 26, 2026 at 7:57 AM IST
नई दिल्ली: देश में एक और बड़ा मौसमी बदलाव आने वाला है. मैदानी इलाकों में कोहरे के साथ पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंचने लगा है. दिल्ली-एनसीआर में नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे इलाकों में स्मॉग का प्रकोप बढ़ सकता है. बुधवार को इस मौसम की अब तक की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा. सफदरजंग मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जबकि पिछले दिन की तुलना में इसमें 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई.
इससे पहले 20 नवंबर को राजधानी का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. राजधानी में नमी का अधिकतम स्तर 93 फीसद तथा न्यूनतम स्तर 35 फीसद दर्ज किया गया.
#WATCH | दिल्ली | केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(CPCB) के अनुसार, आनंद विहार के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 332 दर्ज किया गया है, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 26, 2026
(वीडियो सुबह 06:40 बजे शूट किया गया है।) pic.twitter.com/W1KLxFo3Iv
मौसम विभाग के अनुसार, आज गुरुवार और कल शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. दोनों दिन अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री कम रह सकते हैं. गुरुवार सुबह कुछ स्थानों पर हल्की धुंध और शुक्रवार को छिटपुट स्थानों पर धुंध या हल्का कोहरा छा सकता है.
दिल्ली: CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार, इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 149 है, जिसे 'मध्यम' श्रेणी में रखा गया है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 26, 2026
(वीडियो सुबह 06:35 बजे की है) pic.twitter.com/DJXRHBcfg0
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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 6:45 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 249 अंक दर्ज किया गया. वहीं, दिल्ली-एनसीआर के शहरों, फरीदाबाद में 238, गुरुग्राम में 228, गाजियाबाद में 235, ग्रेटर नोएडा में 212 और नोएडा में 218 अंक दर्ज किया गया है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI 200 से 300 के बीच बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 से 200 के बीच है. दिल्ली के आनंद विहार इलाके में सबसे अधिक 332 AQI दर्ज किया गया, जबकि इंडिया गेट इलाके में सबसे कम 149 AQI रहा.
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