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सोमवार को हुई बारिश के बाद दिल्ली-NCR में बढ़ी ठंड, जानें IMD का नया अपडेट

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुई बारिश के बाद दिल्ली में अब ठंड बढ़ गया है. बीते दिन यानि 12 अक्टूबर दिल्ली-NCR में हुई भारी बारिश के कारण वायु गुणवत्ता (AQI) में काफी सुधार देखा गया था. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, कल सुबह दिल्ली का औसत AQI 93 दर्ज किया गया था, जो कि 'संतोषजनक' (Satisfactory) श्रेणी में आता है.

वहीं बीते सोमवार को न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री दर्ज किया गया है जो अब तक का सबसे बड़ा गिरावट तापमान में दर्ज किया गया.

बीते दिन हुई बारिश का असर आज मौसम में देखने को मिला. मौसम में नमी बनी हुई है. अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. आने वाले 7 दिनों के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान की आज और आने वाले 6 दिन का न्यूनतम तापमान क्रमश: 30, 32, 30, 30, 30, 31 डिग्री रहने की संभावना है.

इन सूचनाओं से यह अंदाजा लगाना आसान है कि आज दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा. वहीं, शहर की आबोहवा की बात करें तो आज के वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 197 से 265 दर्ज़ किया गया है. एक्यूआई का यह स्तर Severe श्रेणी में आता है. एयर क्वॉलिटी का स्तर हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि बाहर निकलते वक्त कितनी सावधानी बरतनी है. अगर हवा की गुणवत्ता खराब है तो जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने और मास्क लगाने जैसे उपाए किए जाते हैं.

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