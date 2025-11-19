हरियाणा में ठंड का ‘डबल अटैक’, उत्तर-पश्चिमी हवा बरपा रही कहर, बढ़ी ठिठुरन
हरियाणा में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान है. बर्फबारी और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण और भी ठंड बढ़ेगी.
Published : November 19, 2025 at 9:43 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. प्रदेश में आज की सुबह सबसे अधिक ठंड दर्ज की गई. हिसार में तापमान गिरकर 6.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो इस मौसम का अब तक का न्यूनतम स्तर है. यह दूसरी बार है जब नवंबर महीने में प्रदेश का पारा 7 डिग्री से नीचे लुढ़का है. ठंड के बढ़ते असर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हरियाणा के 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है.
चल रही ठंडी हवाएं : मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार रात से मौसम में आई इस बदलाव की वजह उत्तर और उत्तर-पश्चिमी दिशा से चल रही ठंडी हवाएं हैं, जो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद और भी सर्द हो गई हैं. मंगलवार को हल्की बादलवाई रही और आज सुबह से कई इलाकों में घनी धुंध की चादर छाई रही. इससे दृश्यता कम होने के साथ-साथ गलन में भी तेज बढ़ोतरी महसूस की गई.
जानें क्या बोले मौसम वैज्ञानिक: इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "इस समय कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है. हालांकि इसका असर पहाड़ों पर ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन मैदानी इलाकों में भी इसके कारण ठंड में इजाफा होगा. पहाड़ों पर जारी बर्फबारी और ठंडी हवाओं के चलते आने वाले 4 से 5 दिन दिन के समय ठंड और बढ़ेगी. दिन में आसमान पर हल्के बादल छाए रहने से औसत तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की और गिरावट देखने को मिल सकती है. रात का तापमान पहले ही तेजी से गिर रहा है, अब दिन में भी ठंडक महसूस होने लगेगी. आने वाले दिनों में सुबह-शाम की धुंध घनी हो सकती है, जिससे मौसम और अधिक शीतल हो जाएगा."
इन शहरों में तेजी से तापमान में हो रही गिरावट: प्रदेश के कई शहरों में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है.इन शहरों में हिसार, भिवानी, करनाल, नारनौल, सिरसा, फतेहाबाद और आसपास के क्षेत्रों शामिल है. इन क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में तापमान में तेजी से गिरावट देखी जा रही है. खेतों में सुबह-सुबह ओस जमने लगी है, जिससे फसलों पर भी मौसम का असर दिखाई देने लगा है.
पहाड़ों पर बर्फवारी का असर: मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि, "नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में आमतौर पर ठंड का असर बढ़ता है, लेकिन इस बार पहाड़ों पर जल्दी हुई बर्फबारी ने सर्दी को समय से पहले ही तीखा कर दिया है. अगले कुछ दिनों तक लोगों को खासकर सुबह और शाम के समय ठिठुरन से राहत मिलने की संभावना कम है." यानी कि हरियाणा में सर्दी अब पूरी तरह दस्तक दे चुकी है और आने वाले दिनों में पारा और नीचे जाने के संकेत दे रहा है.
