हरियाणा में ठंड का ‘डबल अटैक’, उत्तर-पश्चिमी हवा बरपा रही कहर, बढ़ी ठिठुरन

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. प्रदेश में आज की सुबह सबसे अधिक ठंड दर्ज की गई. हिसार में तापमान गिरकर 6.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो इस मौसम का अब तक का न्यूनतम स्तर है. यह दूसरी बार है जब नवंबर महीने में प्रदेश का पारा 7 डिग्री से नीचे लुढ़का है. ठंड के बढ़ते असर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हरियाणा के 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है.

चल रही ठंडी हवाएं : मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार रात से मौसम में आई इस बदलाव की वजह उत्तर और उत्तर-पश्चिमी दिशा से चल रही ठंडी हवाएं हैं, जो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद और भी सर्द हो गई हैं. मंगलवार को हल्की बादलवाई रही और आज सुबह से कई इलाकों में घनी धुंध की चादर छाई रही. इससे दृश्यता कम होने के साथ-साथ गलन में भी तेज बढ़ोतरी महसूस की गई.

जानें क्या बोले मौसम वैज्ञानिक: इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "इस समय कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है. हालांकि इसका असर पहाड़ों पर ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन मैदानी इलाकों में भी इसके कारण ठंड में इजाफा होगा. पहाड़ों पर जारी बर्फबारी और ठंडी हवाओं के चलते आने वाले 4 से 5 दिन दिन के समय ठंड और बढ़ेगी. दिन में आसमान पर हल्के बादल छाए रहने से औसत तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की और गिरावट देखने को मिल सकती है. रात का तापमान पहले ही तेजी से गिर रहा है, अब दिन में भी ठंडक महसूस होने लगेगी. आने वाले दिनों में सुबह-शाम की धुंध घनी हो सकती है, जिससे मौसम और अधिक शीतल हो जाएगा."