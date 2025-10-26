ETV Bharat / state

अगले महीने के पहले सप्ताह से बढ़ेगी सर्दी; 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक बारिश की संभावना

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि दक्षिण भारत में चक्रवात सक्रिय है. इसका प्रभाव दक्षिणी-पूर्वी यूपी पर पड़ रहा है.

नवंबर के पहले सप्ताह से बढ़ेगी सर्दी.
नवंबर के पहले सप्ताह से बढ़ेगी सर्दी. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 10:02 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है. 6-7 दिनों से हवाओं का रूख भी बदला है. इस समय में पूर्वी हवाएं चल रही हैं. इस वजह से अधिकतम औक न्यूनतम तापमान में तेजी देखी जा रही है. ठंड का असर भी बेहद कम हो गया है. मौसम विभाग की मानें तो अब धीरे-धीरे फिर से मौसम बदलेगा. 29 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि दक्षिण भारत में चक्रवात सक्रिय है. इसका प्रभाव दक्षिणी-पूर्वी यूपी पर पड़ रहा है. इससे प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवा चल सकती है.

29 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक तूफान का असर प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा. मौसम में हुए इन बदलाव के असर से ठंडक में हल्की वृद्धि होगी.

राजधानी लखनऊ में पिछले 15 दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक है. इससे दिन में गर्मी का अहसास हो रहा था. अब रात में गुलाबी सर्दी में कमी आई है.

अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में तेज बारिश होने के बाद लखनऊ में गुलाबी सर्दी शुरू हो गई थी. बाद में हवाओं का रूख बदलने से पिछले चार-पांच दिनों से अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर है.

शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा और धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

बरेली सबसे ठंडा रहा: शनिवार को बरेली जिला सबसे ठंडा रहा. वहां न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, सबसे अधिक तापमान कानपुर देहात जिले में 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि अगले दो दिन बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी. वहीं, 29 अक्टूबर को प्रदेश के पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है.

