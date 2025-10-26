ETV Bharat / state

अगले महीने के पहले सप्ताह से बढ़ेगी सर्दी; 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक बारिश की संभावना

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है. 6-7 दिनों से हवाओं का रूख भी बदला है. इस समय में पूर्वी हवाएं चल रही हैं. इस वजह से अधिकतम औक न्यूनतम तापमान में तेजी देखी जा रही है. ठंड का असर भी बेहद कम हो गया है. मौसम विभाग की मानें तो अब धीरे-धीरे फिर से मौसम बदलेगा. 29 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि दक्षिण भारत में चक्रवात सक्रिय है. इसका प्रभाव दक्षिणी-पूर्वी यूपी पर पड़ रहा है. इससे प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवा चल सकती है.

29 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक तूफान का असर प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा. मौसम में हुए इन बदलाव के असर से ठंडक में हल्की वृद्धि होगी.

राजधानी लखनऊ में पिछले 15 दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक है. इससे दिन में गर्मी का अहसास हो रहा था. अब रात में गुलाबी सर्दी में कमी आई है.

अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में तेज बारिश होने के बाद लखनऊ में गुलाबी सर्दी शुरू हो गई थी. बाद में हवाओं का रूख बदलने से पिछले चार-पांच दिनों से अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर है.