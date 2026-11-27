कश्मीर में कड़ाके की सर्दी, यूपी में ठंडक संग कोहरे का गठजोड़, जानिए आज का मौसम
पहाड़ों पर बर्फबारी का असर धीरे-धीरे यूपी में बढ़ रहा, आने वाले दिनों में बढ़ेगी सर्दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 9:29 AM IST
लखनऊः जम्मू- कश्मीर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है. बीते दिनों पहलगाम में न्यूनतम तापमान माइनस 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे यह घाटी की सबसे ठंडी जगह बन गई. गुलमर्ग में तापमान माइनस 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. पहाड़ों पर बर्फबारी का असर यूपी में दिखने लगा है. कई जिलों में कोहरे के साथ ही सर्दी में इजाफा हुआ है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और कम हो सकता है. आज 20 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता 50 मीटर आजमगढ़ में दर्ज की गई है.
पहाड़ों पर बर्फबारी तेज: इस वक्त जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है. श्रीनगर में तापमान -1.6°सेल्सियस तक गिर गया और लद्दाख की राजधानी (लेह) में तापमान -7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा चुका है. इसी के चलते यूपी पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है.
आज इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को प्रदेश के बीच से अधिक जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है।
इन जिलों में घने कोहरे की चेतावनी
बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, गाजीपुर, मऊ, कुशीनगर.
उत्तर प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलती रहेगी जिसके कारण कोहरा तथा ठंडक में हल्की वृद्धि होगी. ठंडी उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलने से पिछले 48 घंटे के अंदर अधिकतम न्यूनतम तापमान में तीन से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है. इससे ठंडक में वृद्धि हुई है. अभी अधिकतम -्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और कमी हो सकती है. इससे सर्दी में इजाफा हो सकता है.-डॉक्टर अतुल सिंह, मौसम वैज्ञानिक
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