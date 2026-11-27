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कश्मीर में कड़ाके की सर्दी, यूपी में ठंडक संग कोहरे का गठजोड़, जानिए आज का मौसम

लखनऊः जम्मू- कश्मीर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है. बीते दिनों पहलगाम में न्यूनतम तापमान माइनस 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे यह घाटी की सबसे ठंडी जगह बन गई. गुलमर्ग में तापमान माइनस 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. पहाड़ों पर बर्फबारी का असर यूपी में दिखने लगा है. कई जिलों में कोहरे के साथ ही सर्दी में इजाफा हुआ है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और कम हो सकता है. आज 20 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता 50 मीटर आजमगढ़ में दर्ज की गई है.

पहाड़ों पर बर्फबारी तेज: इस वक्त जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है. श्रीनगर में तापमान -1.6°सेल्सियस तक गिर गया और लद्दाख की राजधानी (लेह) में तापमान -7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा चुका है. इसी के चलते यूपी पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट. (imd alert)

आज इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को प्रदेश के बीच से अधिक जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है।



इन जिलों में घने कोहरे की चेतावनी

बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, गाजीपुर, मऊ, कुशीनगर.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट. (imd alert)

राजधानी लखनऊ में गुरुवार को मौसम सामान्य रहा. सुबह व शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा. अधिकतम तापमान में बुधवार के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. वहीं न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई. अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में सुबह-शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलती रहेगी. अधिकतम न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. अधिकतम तापमान 26 व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

गुरुवार को उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला सबसे ठंडा रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान बांदा व झांसी जिले में 29 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है.