ETV Bharat / state

झारखंड के कई जिलों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा, आने वाले दिनों में और सताएगी सर्दी, बरतें सावधानी

झारखंड में मौसम लगातार बदल रहा है, और ठंड धीरे-धीरे बढ़ रही है. ऐसे में खास देखभाल की जरूरत है.

WEATHER IN JHARKHAND
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 3, 2025 at 12:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड में मौसम ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है. मौसम शुष्क है. ठंड में धीरे-धीरे बढ़ोतरी का दौर जारी है. कई जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे जा चुका है. उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण सुबह और शाम के बाद ज्यादा सर्दी महसूस की जा रही है. अगले कुछ दिनों में न्यूनतम पारा में और गिरावट की संभावना है.

न्यूनतम पारा में आने लगी कमी

मौसम केंद्र द्वारा 3 दिसंबर को सुबह 8.30 बजे जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुमला का न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा हजारीबाग में 9.2 जबकि डाल्टनगंज का न्यूनतम पारा 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. वहीं खूंटी में 10.1, लातेहार में 10.3 और लोहरदगा में 10.4 डिग्री रहा है. पिछले तीन दिनों में रांची के न्यूनतम पारा में 2 डिग्री की कमी आई है. यहां न्यूनतम पारा 11.0 डिग्री रहा है. खास बात है कि पिछले तीन दिनों में ज्यादातर जिलों के अधिकतम तापमान में भी 2-3 डिग्री की कमी आई है. फिलहाल 14 जिले ऐसे हैं जहां का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ है. इस बीच सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है.

WEATHER IN JHARKHAND
मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट (Etv Bharat)

आने वाले दिनों में 3-4 डिग्री तक कम हो सकता है पारा

मौसम केंद्र के मुताबिक 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक आसमान साफ रहने की संभावना है. इस दौरान सुबह के वक्त धुंध और कोहरा देखने को मिलेगा. लेकिन 7 दिसंबर से आंशिक बादल छाए रह सकते हैं. मौसम केंद्र ने संभावना जताई है कि 6 दिसंबर तक न्यूनतम पारा में 3-4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है. इसके बाद 7 और 8 दिसंबर को मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा. इससे साफ है कि 8 दिसंबर तक सर्दी सताएगी.

स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरुरी

तापमान में आ रही कमी को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. ऊनी और गर्म कपड़े पहने बिना घर से बाहर न निकलें. गुनगुना पानी पीने की जरूरत है. बच्चों और बुजुर्गों को ठंडी हवा से बचाव जरूरी है. सुबह के वक्त धुंध और कोहरे को देखते हुए बाइक या गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. बीपी बढ़ने, सिर में दर्द होने और दस्त या उल्टी होने पर फौरन चिकित्सक से मिलें.

ये भी पढ़ें:

झारखंड में शीतलहर पड़ा नरम, न्यूनतम पारा चढ़ने से ठंड से मिली राहत, इस तारीख से बदलेगा मौसम का मिजाज

झारखंड का मौसम हुआ खुशनुमा, न्यूनतम तापमान में इजाफे ने ठंड से दिलाई राहत!

झारखंड में कड़ाके की ठंड देने वाली है दस्तक! लापरवाही खड़ी कर सकती है मुसीबत, कैसा रहेगा दिसंबर माह का तापमान

TAGGED:

WEATHER REPORT
झारखंड में शीत लहर
WEATHER TODAY
झारखंड में आज का मौसम
WEATHER IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.