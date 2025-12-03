ETV Bharat / state

झारखंड के कई जिलों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा, आने वाले दिनों में और सताएगी सर्दी, बरतें सावधानी

रांचीः झारखंड में मौसम ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है. मौसम शुष्क है. ठंड में धीरे-धीरे बढ़ोतरी का दौर जारी है. कई जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे जा चुका है. उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण सुबह और शाम के बाद ज्यादा सर्दी महसूस की जा रही है. अगले कुछ दिनों में न्यूनतम पारा में और गिरावट की संभावना है.

न्यूनतम पारा में आने लगी कमी

मौसम केंद्र द्वारा 3 दिसंबर को सुबह 8.30 बजे जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुमला का न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. इसके अलावा हजारीबाग में 9.2 जबकि डाल्टनगंज का न्यूनतम पारा 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. वहीं खूंटी में 10.1, लातेहार में 10.3 और लोहरदगा में 10.4 डिग्री रहा है. पिछले तीन दिनों में रांची के न्यूनतम पारा में 2 डिग्री की कमी आई है. यहां न्यूनतम पारा 11.0 डिग्री रहा है. खास बात है कि पिछले तीन दिनों में ज्यादातर जिलों के अधिकतम तापमान में भी 2-3 डिग्री की कमी आई है. फिलहाल 14 जिले ऐसे हैं जहां का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ है. इस बीच सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है.

मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट (Etv Bharat)

आने वाले दिनों में 3-4 डिग्री तक कम हो सकता है पारा

मौसम केंद्र के मुताबिक 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक आसमान साफ रहने की संभावना है. इस दौरान सुबह के वक्त धुंध और कोहरा देखने को मिलेगा. लेकिन 7 दिसंबर से आंशिक बादल छाए रह सकते हैं. मौसम केंद्र ने संभावना जताई है कि 6 दिसंबर तक न्यूनतम पारा में 3-4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है. इसके बाद 7 और 8 दिसंबर को मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा. इससे साफ है कि 8 दिसंबर तक सर्दी सताएगी.